LH, 22호 자상한 기업…중기·소상공인 재기 지원

공공조달 확대, 조합추천 수의계약제도 활성화, 상생결제 시범 도입 추진

[아시아경제 김종화 기자]한국토지주택공사(LH)가 건설·건축 분야 창업·중소기업의 견실한 성장과 소상공인의 재기 지원을 위한 든든한 동반자로서의 역할을 약속하며, 22호 '자상한 기업'으로 나선다.

자상한 기업은 전통적인 협력사 위주의 상생협력을 넘어서, 대기업이 보유한 역량과 노하우 등의 강점을 미거래기업·소상공인까지 공유하는 자발적 상생협력 기업을 일컫는다.

중소벤처기업부는 24일 중소기업중앙회에서 LH, 중소기업중앙회와 함께 '건설건축 분야 혁신조달·창업과 소상공인 재기 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지난해 5월부터 중기부가 '상생과 공존의 가치 실현'을 위해 추진하고 있는 자상한 기업 22번째로, 건설·건축 분야에 축적된 역량을 보유한 LH가 해당 분야에 특화한 혁신 창업과 기업성장을 촉진하고 소상공인 재기 지원에 대한 의지를 밝히면서 성사됐다.

이번 협약을 계기로 전통산업 영역인 건설·건축 분야에서도 혁신 창업이 활성화되고, 공공조달 확대 등을 통해 관련 업계 중소기업들이 성장할 수 있는 발판이 마련됐다.

LH와의 업무협약 주요 내용은 ▲건설·분야 창업·중소기업의 견실한 성장을 위한 판로 확대와 기술혁신 지원 ▲건축분야에 특화된 창업지원시설과 지원체계 구축 ▲폐업 소상공인의 재기 지원을 위해 희망 상가 공급 등이다.

변창흠 LH 대표는 "건축 분야의 새로운 기술과 아이디어를 구현하는 건축특화 팹랩 조성과 국내외 판로지원 강화, 그리고 폐업 소상공인의 재창업을 지원해 중소·벤처기업과 소상공인들에게 실질적인 힘이 되도록 꼼꼼하게 추진해 나가겠다"고 말했다.

박영선 중기부 장관은 "건설?건축분야에 특화한 혁신창업 기반시설 구축과 공공조달 확대 등을 통해 창업부터 성장까지 튼실한 생태계가 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "이번 협약이 코로나19로 어려움을 겪는 건설 중소기업의 애로 해소와 소상공인의 재기에도 큰 힘이 될 것"이라고 기대했다.

