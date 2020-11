이동진 도봉구청장, 자치분권지방정부協 회장 선출

이동진 도봉구청장, 자치분권지방정부협의회 제3대 회장으로 선출..."진정한 자치분권의 길 앞당길 것" 다짐

[아시아경제 박종일 기자] 제주에서 열린 ‘2020 제2회 자치분권 포럼’의 첫날인 20일. ‘제2회 자치분권지방정부협의회 정기총회’에서 이동진 도봉구청장이 자치분권지방정부협의회 3대 회장으로 선출됐다.

서울특별시구청장협의회장이기도 한 이동진 구청장은 최근 중앙정부의 일방적 재산세 인하 정책에 대한 문제 제기와 대책 요구, 착한 임대인 사업 법 개정 신속 처리 촉구, 공공 와이파이 사업 추진 등 지방정부를 대변하는 목소리를 적극적으로 내고 있다.

이동진 구청장은 “민선 단체장으로서 지난 10여년 간 지방정부의 제한된 권한과 한정적인 재정 속에서 최대한 노력을 해왔으며, 앞으로 더 큰 지혜와 역량을 모아 진정한 자치분권의 길을 앞당기도록 하겠다”고 밝혔다.

‘자치분권, 국민이 원하는 삶의 방향을 읽다!’ 라는 주제로 개최된 이번 포럼은 지방정부의 성공사례를 공유하는 스웨덴의 정치축제 알메달렌을 벤치마킹한 것으로 올해 2회째를 맞이했다.

올해는 특히 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 확산세에 따라 사전 등록 참가자 외의 출입을 엄격히 통제했으며, 체온 측정, 마스크 상시 착용, 사람 간 간격 유지 등 방역수칙을 철저히 준수하며 진행됐다.

포럼 첫날인 20일은 개막식을 시작으로 K-뉴딜을 주제로 한 기조강연, 협의회 정기총회, 자치분권을 소재로 한 연극, 자치분권 컨퍼런스 등으로 다양한 프로그램으로 채워졌다.

둘째 날인 21일에는 자치분권의 역할을 주제로 한 기자초청 대담, 자치분권대학 강연, 밀레니얼 시대 창조경제로의 전환을 위한 지식포럼을 이어갔으며, 2020년 자치분권대학 어워드 수여식으로 대단원의 막을 내렸다.

도봉구는 4년간의 성실한 자치분권대학 운영 공로를 인정받아 2020년 자치분권대학 어워드에서 우수상을 수상했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr