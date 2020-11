관악구, 겨울방학 대학생 아르바이트 100명 모집

코로나19로 경제적 어려움에 놓인 지역 대학생의 생활안정에 기여...11월30일 오전 9 ~ 12월7일 오후 6시 관악구청 홈페이지에서 온라인 신청서 접수

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 다가오는 겨울방학을 맞아 ‘2021년 겨울방학 대학생 아르바이트’ 참여자를 모집한다.

‘대학생 아르바이트’는 지역 내 대학생들에게 행정업무 체험 기회를 제공하여 구정에 대한 이해를 높이고 올바른 직업관을 형성하는데 도움이 되고자 대학생 방학기간에 맞춰 매년 운영하는 일자리 프로그램이다.

지원 자격은 접수 시작일(2020.11.30.) 현재 관악구에 주민등록이 돼 있는 자로서 국내 소재 전문대학 또는 4년제 대학교의 재학생 또는 휴학생이다.

모집인원은 총 100명이며, 이 중 25명은 기초생활수급권자, 차상위계층, 장애인 등 사회취약계층으로 특별 선발한다.

구 관계자는 “작년 겨울방학 모집인원은 50명이었으나 코로나19 장기화로 경제적 어려움에 빠진 대학생들을 적극적으로 지원하기 위하여 모집인원을 100명으로 확대했다”고 설명했다.

선발된 대학생들은 1월4 ~ 29일 20일 동안 오전 9 ~오후 3시 휴게시간 포함 6시간을 근무하며 민원안내, 자료정리 등 각종 행정업무를 지원하게 될 예정이다.

부서 배치는 신청자의 전공, 희망근무지, 근무부서 업무특성 등을 종합적으로 고려하여 구청, 동 주민센터, 보건소 등에 배치할 계획이다.

참여를 희망하는 대학생은 11월30일 오전 9 ~ 12월7일 오후 6시 관악구청 홈페이지(참여·예약→행정접수)에서 온라인으로 신청서를 접수하면 된다.

선발은 전산추첨 방식을 통해 무작위로 선발되며, 전산추첨 현장 참관을 희망하는 자는 신청서 접수 시 참관 희망 여부에 표시하면 된다.(선착순 15명)

최종 선발자 명단은 12월11일 오후 6시 구 홈페이지에 게시될 예정이다.

박준희 구청장은 “코로나19 장기화로 아르바이트 등 일자리를 구하기 힘들어 경제적 어려움을 겪고 있을 대학생들을 위해 선발인원을 늘렸다”며 “방학기간 동안 관공서에서 아르바이트하며 학비도 마련하고 구정 업무도 체험해보는 즐거운 경험이 되길 바란다”라고 말했다.

‘대학생 아르바이트’ 신청방법, 선발결과 등과 관련된 더 자세한 내용은 관악구청 홈페이지(참여·예약→행정접수)에서 공지문을 확인하거나 관악구청 자치행정과로 문의하면 된다.

