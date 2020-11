하태경 "지역 공항 상생 위한 ‘PK·TK·호남 3자 연석회의’ 제안"

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 23일 "지역 관문 공항 상생을 위한 PK, TK, 광주호남 3자 연석회의를 제안한다"고 밝혔다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “홍준표 전 자유한국당 대표의 부산·대구·광주 공항특별법을 함께 통과시키자는 건설적 제안을 환영한다”며 "부산 가덕도, 대구신공항, 광주무안신공항을 지역관문 공항화하여 지역균형발전 위한 초석으로 삼자는 것은 충분히 논의해볼만한 가치가 있다"며 이같이 말했다.

하 의원은 “현재 부산은 가덕신공항 건설 문제, 대구경북은 군위신공항, 호남권은 광주 공항 이전 후 무안신공항 문제가 있다. 모두 군공항 문제가 연계되어 있다는 공통점도 있다"며 “부산·대구·광주 공항 상생 3자 연석회의를 제안한다”고 밝혔다.

하 의원은 “각 지역 관문공항 문제의 포괄적이고 공정한 해법을 마련해야 한다”며 “공항혁신을 통해 대한민국 모든 지역을 골고루 발전시키는 지방 분권 대혁신 논의를 시작해보자”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr