[아시아경제 이승진 기자] 이랜드그룹은 22일 랜섬웨어 공격으로 인해 NC백화점 등 자사 오프라인 매장 절반 정도의 운영을 일시 중단했다고 밝혔다.

랜섬웨어란 몸값을 뜻하는 랜섬과 소프트웨어의 합성어로 사용자 컴퓨터의 데이터를 암호화하고 이를 풀어주는 대가로 돈을 요구하는 악성 코드를 뜻한다.

이랜드그룹에 따르면 이날 새벽 사내 네트워크 시스팀에 랜섬웨어 공격을 받아 NC백화점과 뉴코아아울렛의 점포 50여개 중 23개의 정상 영업이 어려운 상황이다.

이랜드그룹은 현재 랜섬웨어 유포 경로를 조사하며 복구 잡업을 진행 중이다.

