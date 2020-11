[내일 날씨]오늘보다 더 춥다…아침 기온 영하권

[아시아경제 임혜선 기자] 토요일인 21일은 아침 기온이 0도를 밑돌며 20일보다 더 추워질 것으로 전망된다.

20일 기상청에 따르면 21일 아침 최저기온은 -5∼7도, 낮 최고기온은 11∼17도로 예보됐다. 지역별 아침 예상 최저 기온은 서울 1도, 인천 2도, 춘천 -2도, 강릉 5도, 대전 0도, 대구 1도, 부산 6도, 전주 2도, 광주 3도, 제주 9도다.

낮 예상 최고 기온은 서울 12도, 인천 12도, 춘천 11도, 강릉 14도, 대전 15도, 대구 15도, 부산 17도, 전주 15도, 광주 16도, 제주 19도다.

전국은 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아질 것으로 보인다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 좋음∼보통 수준을 보이겠다.

