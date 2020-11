한일피폭자단체 "북핵 6자회담 당사국에 핵무기금지조약 비준" 촉구

한국, 북한, 일본 등 비준 요구

핵무기 없는 세계 만드는 데 앞장서야

[아시아경제 이현주 기자] 한국과 일본의 피폭자 단체가 북핵 6자회담 당사국에 유엔 핵무기금지조약(TPNW)을 비준하라고 촉구하는 공동성명을 발표했다.

20일 교도통신에 따르면 일본원수폭피해자단체협의회는 한국원폭피해자협회와 함께 한국, 북한, 일본, 미국, 중국, 러시아 등 6개국 정부에 핵무기금지조약의 비준을 요구하는 공동성명을 지난 18일 자로 발송했다.

두 단체는 공동성명에서 북핵 문제가 "동북아 지역의 평화와 관련된 최대 현안"이라고 지적하고 북핵 6자 회담 당사국이 핵무기금지조약을 비준해 핵무기 없는 세계를 만드는데 앞장서야 한다고 주장했다.

두 단체는 또 한일 양국 정부에는 원폭 피해 진상 조사 및 보상에 공동으로 나설 것을 촉구했다.

핵무기의 개발, 실험, 생산 등 모든 핵무기 관련 활동을 금지하는 핵무기금지조약은 2017년 7월 유엔 총회에서 가결된 데 이어 올해 10월 50개국의 비준이 완료돼 내년 1월 발효될 예정이다.

그러나 기존 핵확산금지조약(NPT)에서 핵 보유가 인정된 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아 등 5개국과 핵 전력 강화를 추진하는 북한은 핵무기금지조약을 거부하고 있다.

세계 유일의 피폭국인 일본과 방위의 한 축을 미국 핵우산에 의존하는 한국 정부도 같은 입장을 견지하고 있다.

한편, 일본 내 피폭 도시를 대표하는 히로시마와 나가사키의 시장은 외무성에 핵무기금지조약에 일본 정부가 참여해야 한다는 내용의 요청서를 전달했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr