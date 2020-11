[주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피

[아시아경제 오주연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에도 국내 증시는 강세를 이어가고 있다. 2500선에 안착한 코스피는 어느덧 2600선을 목전에 두고 있다. 지수가 2500선을 넘자 이달 들어 5조원 넘게 순매도하며 차익을 실현한 개인과 달리 외국인은 코스피시장에서만 5조4000억원어치를 쓸어담으며 지수를 끌어올렸다.

21일 한국거래소에 따르면 11월3째주(16~20일) 코스피시장에서 외국인은 1조916억원어치를 순매수했다. 외국인은 11월 들어 단 하루를 제외하고는 한달 내내 '사자'세를 이어왔다. 지난 5일부터 12일 연속 순매수세다.

11월 초부터 중반까지 5조원가량 순매도했던 개인은 이주 1978억원어치를 사들였다. 기관은 1조2435억원어치를 순매도했다.

코스피시장에서 외국인이 가장 많이 사들인 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 96,800 전일대비 1,400 등락률 -1.43% 거래량 2,424,003 전일가 98,200 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승SK하이닉스, 최근 5일 개인 624만 7251주 순매도... 주가 9만 7300원(-0.92%) close 와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 64,700 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 15,068,682 전일가 64,600 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감삼성전자, 반도체 선두 유지…3년간 인력 20% 증원코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승 close 였다. 외국인은 한 주동안 SK하이닉스에 4692억원어치, 삼성전자에 3211억원어치를 쏟아넣었다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 724,000 전일대비 3,000 등락률 +0.42% 거래량 285,042 전일가 721,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승 close (2130억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 197,000 전일대비 9,000 등락률 +4.79% 거래량 894,303 전일가 188,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 한 발 늦은 온라인 전환 '아모레퍼시픽'경영난 아모레퍼시픽 희망퇴직 실시 "감원 규모는 미정" 억눌렸던 소비심리 회복에 화장품株 '샤방샤방' close (1621억원), KODEX200(1296억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 3,000 등락률 -1.67% 거래량 1,309,560 전일가 180,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감현대차-中 유즈 미술관, '현대 아트+테크 프로그램' 공동 운영쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close (472억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 365,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 267,266 전일가 365,500 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 외국인 24만 592주 순매수... 주가 36만 6500원(+0.27%)언택트 대장주 카카오·네이버 엇갈린 희비…왜?[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close (427억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 300 등락률 -0.84% 거래량 1,315,689 전일가 35,700 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 '배당주'의 계절이 온다…수익률 5% 넘는 보석株는?외국인, 2주 연속 '사자'…삼성전자 1조 넘게 순매수화이자·바이든 효과에…코로나19 전으로 돌아온 금융株 close (369억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 171,685 전일가 170,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 공모주 개인 물량 30%… 得이 될까, 毒이 될까SK바이오팜, 3분기 영업손실 630억원…판매관리비 증가 영향 SK바이오팜, 3분기 영업손실 630억… 적자 확대 close (363억원) 등을 차례로 순매수했다.

개인은 삼성전자 우선주(2843억원)과 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 550 등락률 +2.37% 거래량 5,926,709 전일가 23,200 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 대한항공 25개 협력사 "아시아나항공 인수 결정 적극 지지"대한항공 사장 "구조조정 안 한다, 계약에도 넣었다"대한항공, 최근 5일 개인 748만 2822주 순매수... 주가 2만 3900원(+3.02%) close (1641억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 1,894,950 전일가 58,800 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 유럽 친환경차 판매 첫 年20만대 돌파 '청신호'코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감증시 오르니 다시 불붙은 시총 싸움 close (1298억원), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,000 전일대비 500 등락률 +0.18% 거래량 439,077 전일가 280,500 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 언택트 대장주 카카오·네이버 엇갈린 희비…왜?쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (1188억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 2,500 등락률 +0.85% 거래량 534,421 전일가 294,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감셀트리온, 주가 29만 5000원.. 전일대비 0.34%코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승 close (540억원), 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 39,800 전일대비 150 등락률 +0.38% 거래량 619,313 전일가 39,650 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 녹십자홀딩스, 외국인 9713주 순매도… 주가 3.15%녹십자홀딩스, 주가 3만 8700원.. 전일대비 -6.97%임상 3상결과 발표임박! 백신 랠리 이어 갈 관련 株! 모두 공개합니다! close (432억원), 코스맥스(414억원) 등을 사들였다.

한편 코로나 백신 소식 이후에 경기 민감주를 비롯한 컨택트 관련주들이 강세를 보이고 있는 점도 주목된다.

코로나19 직후에는 한동안 비대면(언택트) 관련주들이 급등하면서 지수를 끌어올리다가 지수가 숨고르기에 들어간 동안에는 정책 테마주인 친환경 관련주들이 장을 이끌었다. 이후 코로나19 백신 개발 소식으로 경기 정상화에 대한 기대감이 커지자 이번에는 경기민감주들이 차례로 튀어오르는 모양새다.

네이버(NAVER)와 카카오로 대표되는 언택트 관련주는 사회적 거리두기가 강화될 때 주가가 강세를 보였다. 네이버는 4월 초부터 6월 말까지 주가가 63.80% 상승했고 카카오는 78.00% 급등했다.

여름 증시에서는 친환경 관련주들의 상승폭이 컸다. 미국 대선을 앞두고 당시 조 바이든 민주당 후보가 내세운 친환경ㆍ신재생에너지 공약과 국내 '한국판 그린뉴딜' 정책 등이 언급되면서 수혜주들이 등장했기 때문이다.

최근 코스피가 2500선을 뚫은 데에는 그동안 오르지 못했던 경기민감주들 덕분이다. 석유화학, 철강, 반도체 등이 뒤늦게 상승 대열에 합류하면서 지수를 끌어올렸다.

하재석 NH투자증권 연구원은 "2020년은 코로나19를 극복하는 과정에서 유입된 유동성 효과로 비대면(언택트) 자산이 강세를 보였지만, 현재 경기 회복 과정에서는 언택트 자산에 대한 쏠림이 완화되고 있다"고 설명했다. 이어 "이러한 흐름이 2021년 상반기까지 이어지는 가운데 경기민감 자산이 회복의 중심이 될 것으로 전망한다"고 내다봤다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr