정읍시, 2021년도 예산안 9110억 원 규모 편성

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 2021년 본예산은 2020년 본예산 9396억 원보다 3% 감소한 9110억 원(일반회계 8479억 원, 특별회계 631억 원) 규모로 편성하고 예산안을 정읍시의회에 제출했다고 20일 밝혔다.

정읍시의 2021년 본예산은 2020년 본예산 9396억 원보다 3% 감소한 9110억 원(일반회계 8479억 원, 특별회계 631억 원) 규모로 편성됐다.

일반회계 주요 세입 재원은 지방세 및 세외수입 839억 원, 지방교부세 3873억 원, 조정교부금 201억 원, 국·도비 보조금 3346억 원, 보전 수입 등 내부거래 220억 원 등으로 이 중 일반회계 자주재원은 4913억 원 규모다.

세출예산은 코로나19 장기화로 고용불안 등 어려움을 겪고 있는 시민을 위해 민생안정의 조기 극복과 지역 경제 활성화에 중점을 뒀다.

또 취약계층 보호와 일자리 사업, 재난 대응 체계 대비, 미래 성장동력을 견인할 수 있는 현안 사업 예산을 집중 편성했다.

분야별 예산으로는 ▲일반 공공행정 329억 원 ▲공공질서 및 안전 43억 원 ▲교육 80억 원 ▲문화 및 관광 516억 원 ▲환경 427억 원 ▲사회복지 2547억 원 ▲보건 117억 원 ▲농림해양수산 1699억 원 ▲산업·중소기업 128억 원 ▲교통 및 물류 439억 원 ▲국토지역개발 619억 원 ▲과학기술 38억 원 ▲예비비 320억 원 ▲행정운영경비 등 기타 1177억 원 등이 반영됐고, 7개의 특별회계 분야에 631억 원 등이 편성됐다.

시 관계자는 “이번에 제출한 2021년도 예산안은 내달 15일 본회의에서 의결·확정할 계획으로 예산안이 확정되면 산재 된 현안 사업 추진을 신속하게 집행할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr