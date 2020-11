조오섭 의원, 국토부 노조가 뽑은 ‘국정감사 우수의원상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조오섭 국회의원(더불어민주당·광주 북구갑)이 국토교통부 노동조합이 수여하는 ‘2020 국정감사 우수의원상’을 수상했다.

조 의원은 국회에서 날카로운 질의로 국토교통분야 행정발전과 미래비전을 제시한 공로를 인정받아 앞서 지난 10일 소비자주권시민회의가 선정한 국정감사 우수의원에 이어 연속으로 수상하는 영예를 안았다.

이번 ‘2020 국정감사 우수의원’ 수상은 중앙정부부처 노조 중 처음으로 국토부 노조가 국정감사를 평가하고 우수 국회의원을 선정한 데서 더 큰 의미가 있다.

조 의원은 국토부를 상대로 ▲택배노동자 과로사 관련 표준계약서 등 대책 마련 ▲전세버스 지입차량 고사 위기 대책 마련 ▲화물안전운임제 현장 실태 점검, 신고센터 인력 및 지원 강화 ▲4차 국가철도망계획 경제성 보다 국가균형발전 차원에서 접근 ▲부동산 정책 장기적 관점에서 접근 방안 마련 등 현장감 있는 질의로 주목을 받았다.

또 ▲국민보다 이익을 우선하는 공기업의 민낯 ▲코레일 자회사의 임금인상의 모순된 약속 ▲고졸 채용 학교장 추천의 불공정 ▲코로나로 인한 감세 혜택 대형쇼핑몰 ‘특혜’ ▲인천국제공항공사의 경영난 이면에 면세점 종사자 ‘실업대란’ ▲청년임대주택 역세권 특수 ‘민간사업자’만 배부르기 등 우리사회에 만연한 불공정의 공정화에 대해 질의했다.

이와 함께 조 의원은 보도자료 59건, 정책자료집 5권, 카드뉴스 60건, 국정감사보고서 1권을 펴낸 데 이어 페이스북, 인스타그램, 트위터 등 SNS 홍보활동과 1300여건의 언론보도 등 호평을 받은 바 있다.

조 의원은 “국민과 함께하는 국정감사를 만들기 위해 다양한 채널을 열어두어 더욱 현장의 목소리를 행정에 전달하고자 노력한 점을 높이 평가해준 것 같다”며 “국정감사뿐만 아니라 예산, 법안 심의 등에서도 문재인 정부의 성공과 국민의 편에 먼저 서는 의정활동을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

