[종합] '비혼모' 사유리에 정치권도 응원 "비혼 난임지원 필요" 제안도

한정애 與 정책위의장 "한국, 열린 사회 돼야…국회 역할 하겠다"

배복주 정의당 부대표 "자기 몸 위한 최선 선택 중요"

[아시아경제 임주형 기자] 정자 기증을 통해 아들을 출산한 일본 출신 방송인 사유리(41)를 향해 정치권에서 응원 메시지가 이어지고 있다. 일각에서는 결혼하지 않은 여성에 대한 임신·출산 등 지원이 미흡한 현실을 지적하며 이에 대한 해결을 촉구하고 나서기도 했다.

한정애 더불어민주당 정책위의장은 17일 국회 원내대책회의에서 "사유리 씨가 정자 기증으로 분만했다. 자발적 비혼모가 된 것"이라고 언급하며 "축하드리고 아이도 축복한다"고 밝혔다.

이어 "아이가 자라게 될 대한민국이 더 열린 사회가 되도록 우리 모두 함께 노력해야 한다"라며 "국회가 그렇게 역할을 하겠다"라고 강조했다.

방송을 통해 사유리와 친분을 쌓은 것으로 알려진 MBC 아나운서 출신 배현진 국민의힘 의원도 이날 자신의 인스타그램에 쓴 글에서 "사유리씨, 그 어떤 모습보다 아름다워요"라며 "전직 아나운서가 인증해 드리는 멋진 글솜씨. 오늘도 마음 짜르르하게 감동 받고 갑니다. 언니 짱"이라고 축하 메시지를 전했다.

비혼 난임 여성에 대한 국가적 지원이 미흡한 현실을 지적하는 목소리도 나왔다.

배복주 정의당 부대표는 이날 페이스북에 쓴 글에서 "무엇을 선택하고 결정할 것인지 자신의 몸에 대해 생각하고 자신을 위해 최선의 방식을 택하는 것이 중요하다"라며 "한국은 결혼하지 않은 상태에서 난임지원이나 정자기증을 받는 게 안되는 나라"라고 꼬집었다.

이어 "한국은 원치 않는 임신을 중단하면 안되는 나라, 피임에 대한 정보를 제대로 제공받지도 교육받지도 못하는 나라"라며 "생리대 살 돈이 없어서 신발 깔창을 사용하는 청소녀가 있었던 나라, 제도 안으로 진입한 여성만 임신 출산에 대한 합법적 지원이 가능한 나라다"라고 비판했다.

그러면서 "만약 사유리가 한국 여성이었다면 정치권에서 축하의 말을 했을까"라고 반문했다.

한편 전날(16일) KBS 보도에 따르면 사유리는 지난 4일(현지시간) 오전 일본에서 3.2㎏ 남아를 출산했다. 사유리는 일본 한 정자은행에 보관돼 있던 남성의 정자를 기증 받아 아이를 출산했다.

앞서 사유리는 지난해 10월 생리불순으로 한국 한 산부인과를 방문했다가, 난소 나이가 48세로 출산 성공률이 매우 희박하다는 사실을 알게 된 것으로 전해졌다.

사유리는 아이를 가지길 원했으나, 당장 아기를 가져야 한다는 이유로 결혼 상대를 찾는 것은 쉽지 않았고, 또 사랑하지 않는 사람과 억지로 결혼하는 것도 원치 않았다. 고심 끝에 그는 결혼을 하지 않고 엄마가 되는 이른바 '자발적 비혼모'를 택했다.

문제는 한국에서 결혼을 하지 않은 여성에게 정자를 기증해 주는 병원을 찾을 수 없었다는 데 있다. 결국 사유리는 일본 병원을 찾아 정자를 기증 받았고, 지난해 출산했다.

이와 관련해 사유리는 KBS와 인터뷰에서 "한국에서는 모든 게 불법이다. 결혼하는 사람만 시험관(시술)이 가능하다"라며 "아기를 낳는 권리도 인정했으면 좋겠다"라고 심경을 전하기도 했다.

한편 현행법에서는 결혼한 사람만이 정자 기증을 통한 시험관 임신 유도 시술을 받을 수 있다. 현행 생명윤리 및 안전에 관한 법률 제24조 1항에 따르면, 난자·정자 등을 기증 받아 시술하려는 사람은 배우자(동의권자)의 서면 동의를 받아야 한다.

