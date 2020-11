우리은행, 금융권 최초 범용성 갖춘 ‘원금융인증서’ 출시

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 금융권 최초로 클라우드 기반으로 다양한 기관에서 사용 가능하도록 범용성을 높인 ‘원(WON)금융인증서’를 출시했다고 17일 밝혔다.

내달 10일 개정되는 전자서명법에 따라 공인인증서가 폐지되면서 출시된 ‘원금융인증서’는 기존 공인인증서의 범용성과 사설인증서의 편리성을 동시에 제공한다고 우리은행은 설명했다.

‘원금융인증서’는 인증서를 PC·스마트폰에 저장하지 않고 안전한 클라우드에 저장해 PC와 스마트폰에서 편리하게 사용할 수 있으며 공공기관을 포함한 다양한 기관에서 사용 가능하다.

비밀번호 입력방식은 ▲PIN(비밀번호 6자리) ▲패턴 ▲생체인증이 적용되어 보다 신속하고 편리하게 인증할 수 있으며, 로그인과 이체 거래의 인증 방법을 다르게 해 보안성을 한층 강화했다.

또한 인증서 유효기간이 3년 주기로 자동 연장돼 매년 발급했던 기존 공인인증서의 불편함을 개선했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr