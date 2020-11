코스피, 2년 10개월 만에 '2500선' 마감

[아시아경제 박지환 기자] 16일 코스피가 외국인 투자자의 순매수에 힘입어 2년 10개월 만에 2500선을 돌파하며 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일보다 1.97%(49.16포인트) 오른 2543.03으로 마감했다. 지수는 전 거래일보다 0.54%(13.59포인트) 오른 2507.46으로 출발해 상승 폭을 키웠다. 코스피가 종가기준으로 2500선을 넘어선 것은 지난 2018년 2월 1일(2568.54) 이후 약 2년 10개월 만의 일이다.

코스피 시장의 상승세는 외국인이 이끌었다. 외국인은 4643억원어치 주식을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 1622억원, 2750억원어치 순매도에 나섰다. 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 66,300 전일대비 3,100 등락률 +4.91% 거래량 35,420,587 전일가 63,200 2020.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 1.9%대 상승...'2540선' 돌파[시론]이재용·정의선의 과제와 도전삼성전자 살아나니 그룹펀드도 '불끈' close (4.91%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,000 전일대비 8,300 등락률 +9.25% 거래량 9,215,367 전일가 89,700 2020.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 1.9%대 상승...'2540선' 돌파SK하이닉스, 최근 5일 외국인 384만 8901주 순매수... 주가 9만 7500원(+8.7%)증시 오르니 다시 불붙은 시총 싸움 close (9.25%) 등 반도체 업종이 강세를 나타냈다.

코스닥도 오름세를 나타냈다. 코스닥은 전 거래일보다 0.98%(8.19포인트) 상승한 847.33으로 거래를 마쳤다. 이날 지수는 전 장보다 0.52%(4.35포인트) 오른 843.49로 출발했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1124억원, 1032억원 순매수했다. 개인은 1862억원 순매도했다.

시가총액 상위종목 가운데서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 94,500 전일대비 700 등락률 +0.75% 거래량 617,936 전일가 93,800 2020.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 1.9%대 상승...'2540선' 돌파코스피, 2년 6개월 만에 2500선 돌파…코스닥도 상승기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승 close 가 전 거래일보다 0.75% 오른 9만4500원에 거래를 마쳤다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 231,600 전일대비 6,600 등락률 +2.93% 거래량 1,079,388 전일가 225,000 2020.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 1.9%대 상승...'2540선' 돌파씨젠, 최근 5일 개인 51만 2279주 순매수... 주가 23만 2100원(+3.16%)코스피, 2년 6개월 만에 2500선 돌파…코스닥도 상승 close (2.93%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 94,000 전일대비 800 등락률 +0.86% 거래량 432,284 전일가 93,200 2020.11.16 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 1.07%코스피 1.9%대 상승...'2540선' 돌파코스피, 2년 6개월 만에 2500선 돌파…코스닥도 상승 close (0.86%) 등이 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr