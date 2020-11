신한은행, My급여클럽 가입자 50만명 돌파 기념 이벤트

최초 가입 고객 대상, 선착순 3만명 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매 100% 증정

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 'My급여클럽' 가입자 50만명 돌파 기념 'My급여클럽 첫 고객 100% 스타벅스 DREAM' 이벤트를 시행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 'My급여클럽' 최초 가입 고객에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매를 제공하는 것으로 다음달 16일까지 선착순 3만명을 대상으로 진행된다.

신한은행의 'My급여클럽'은 기존 직장인 고객에게만 제공되던 급여이체 혜택을 용돈, 생활비, 아르바이트 급여, 카드매출 등의 정기적인 소득이 있는 누구에게나로 넓힌 상품이다.

'My급여클럽'에 가입하고 매월 50만원 이상의 소득을 입금하는 고객에게는 각종 금융 수수료 면제·환율 및 금리우대 혜택은 물론 매월 추첨 월급봉투 이벤트와 다양한 포인트를 제공한다. 또 뮤지컬o콘서트o전시회 관람 이벤트인 문화라운지 서비스 등도 함께 제공하고 있다.

신한은행 관계자는 "신한은행의 'My급여클럽' 가입으로 소득이 있는 누구나 지속적으로 급여이체 혜택을 받을 수 있는 클럽 개념을 적용했다"며 "특히 최초 가입 이벤트를 통해 더 많은 고객님이 'My급여클럽' 서비스를 받으면 좋겠다"고 말했다.

