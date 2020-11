미래에셋, 中 상해거래소 혁신기업 투자 펀드 출시

중국판 나스닥 격인 中상해거래소 '과창판' 상위 50개 종목 투자

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용이 중국 상해거래소의 혁신기업들에 투자하는 주식형 펀드 상품을 출시한다.

미래에셋자산운용은 중국 상해거래소 과창판에 상장된 상위 50개 종목에 투자하는 주식형펀드 '미래에셋차이나과창판펀드'를 출시한다고 16일 밝혔다.

과창판(科創板, 커촹반)은 중국 내 기술 혁신기업의 자본조달을 위해 지난해 7월 상해거래소에 개설된 증권시장이다. '과학창업판'의 줄임말로 중국판 나스닥을 표방하며 차세대 정보기술(IT), 신소재, 신에너지, 바이오, 첨단장비 제조 등의 첨단산업 기업들이 상장돼 있다.

상장을 위한 등록제 기업공개(IPO) 제도를 채택해 매출, 현금흐름, 순자산, 연구개발(R&D)투자 기준 같은 특정 요건을 충족 시 빠르게 상장이 가능하며 상장폐지 절차도 간소화되는 등 기존 중국 증권거래소와는 별개의 거래 제도를 적용 받는다. 일간 가격 제한폭은 상하 20%로 기존 10%인 시장 대비 높은 변동성을 보일 수 있다.

미래에셋차이나과창판펀드는 스타50지수의 주요 종목에 투자하는 전략을 구사한다. 과창판 종합지수 내 유동 시가총액 기준 상위 50개 종목을 중심으로 투자하며, 향후 성장이 기대되는 종목도 선별적으로 투자한다. 운용의 효율성을 감안해 중국 주식 관련 상장지수펀드(ETF)에 일부 투자 가능하며, 과창판 신규 상장 예정 종목의 IPO에도 참여할 수 있다. 펀드는 별도의 환헤지를 실시하지 않아 환율 변동에 따라 펀드 성과가 영향을 받는다.

상품 가입은 미래에셋대우, 신한금융투자, 유안타증권, 하나금융투자, DB금융투자 등을 통해 가능하며 향후 지속적으로 판매사를 확대할 계획이다. 임명재 미래에셋자산운용 WM마케팅부문장은 "이번 상품을 통해 중국 정부 주도의 산업 고도화 수혜를 받을 수 있는 중국 내 유니콘(기업가치 1조원 이상 스타트업) 기업에 투자할 수 있다"라며 "외국인의 경우 적격외국인기관투자자(QFII, RQFII)만이 과창판 시장에 진입할 수 있어 펀드를 통한 투자가 가장 효율적이다"라고 말했다.

