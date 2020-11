기아차-한국기술교육대, 보전·금형 기술 전문 교육 과정 개설

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차와 한국기술교육대학교가 국내 최초로 기업이 후원하고 대학교가 운영하는 자동차 보전·금형 기술 분야 전문 교육 과정을 개설한다.

기아차와 한국기술교육대학교는 16일 '보전·금형 기술 아카데미'를 개설하고, 이날부터 오는 29일까지 아카데미 모집 홈페이지를 통해 수강생을 모집한다고 밝혔다. '보전·금형 기술 아카데미'에는 자동차 산업현장에 필요한 보전·금형 분야 전문 기술을 습득하고 역량을 키우는데 관심있는 사람은 누구나 지원할 수 있다.

지원자는 설비보전과 금형 과정 중 본인이 희망하는 과정을 선택해 지원하면 된다. 지원자 중 서류심사와 면접을 거쳐 최종 선발된 인원은 약 5개월(21주)간 온라인 교육과 현장 이론 및 실습 교육을 병행한 교육 전과정을 무상으로 지원받는다. 교육생 모집, 서류심사, 면접 과정은 온라인으로 진행되며, 이후 전형 및 교육 일정은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 등을 고려해 방역 규칙을 준수하며 진행할 예정이다.

교육 과정은 주중에는 온라인 강의를 실시하고, 현장 이론·실습 교육은 주말에 운영함으로써 교육생의 직장생활이나 구직활동 등에 차질이 없도록 할 방침이다. 성적 우수 수료자를 대상으로는 발전 장학금을 수여하며 기아차 보전·금형 전문 인재 채용이 있을 경우 우대 혜택도 제공될 예정이다.

기아차 관계자는 "자동차 산업의 미래 모빌리티 비전 실현에서 중요한 역할을 하게 될 전문 기술 인재를 양성하기 위해 한국기술교육대학교와 협력하여 이번 아카데미를 개설했다"며 "보전·금형 전문가로서 역량을 향상하고 새로운 도전의 기회를 얻기 위해 많은 지원을 바란다"고 말했다.

