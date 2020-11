모나미, 창립 60주년 기념 총상금 2억원 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 모나미는 총상금 2억원 규모의 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

다음 달 4일까지 열리는 이벤트는 모나미 창립 60주년 기념 프러스펜 3000 데스크펜을 구매하고 시리얼 번호를 모나미몰 이벤트 페이지에 등록하면 참여 가능하다. 프러스펜 3000 데스크펜 스탠드 하단에 새겨진 시리얼 번호와 제품 색상으로 당첨자를 선정한다. 다음 달 4일 모나미 유튜브 공식 채널에서 라이브 추첨 방송을 통해 당첨여부를 확인할 수 있다.

당첨금은 1등(1명) 1억원, 2등(1명) 3000만원, 3등(3명) 1000만원, 4등(10명) 200만원, 5등(20명)100만원이다.

모나미는 1등 당첨자가 없을 시 당첨금 1억원을 사회공헌 활동 단체에 기부할 방침이다.

이벤트 기간에 프러스펜 3000 데스크펜 구매 고객에게는 4만원 상당의 모나미 제품으로 구성된 사은품과 모나미몰에서 사용할 수 있는 30% 할인 쿠폰을 제공한다.

