정부, 코로나 확산 가속에 방역수칙 준수 호소문 발표키로

[아시아경제 김효진 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 이틀 연속으로 200명을 넘어서며 확산세가 높아지자 정부가 방역수칙 준수를 당부하는 호소문을 발표하기로 했다.

15일 중앙재난안전대책본부(중대본) 등에 따르면 박능후 중대본 1차장(보건복지부 장관)은 이날 오후 4시30분 정부서울청사에서 코로나19 상황에 대한 대국민 호소문을 발표할 예정이다.

최근 코로나19 확산세가 거세지면서 충남 천안ㆍ아산, 강원 원주, 전남 순천ㆍ광양ㆍ여수시는 선제적 조치 차원에서 자체적으로 거리두기를 1단계에서 1.5단계로 격상했다.

광주는 거리두기 격상 여부를 검토하고 있으며, 강원 역시 거리두기 격상 문제를 고민하는 것으로 알려졌다. 강원의 경우 이달 8일부터 전날까지 1주일간 지역발생 일평균 확진자가 11.1명으로, 이미 1단계 기준(강원ㆍ제주 10명 미만)을 훌쩍 넘어섰다.

