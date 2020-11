경기부동산포털 하루 접속 90만건 돌파

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 부동산 종합정보를 제공하는 '경기부동산포털'(gris.gg.go.kr) 하루 평균 이용이 90만 건에 이르는 것으로 나타났다. 또 이용자의 85%는 서비스에 만족하고 있는 것으로 분석됐다.

15일 경기도에 따르면 올해 1월부터 9월말까지 경기부동산포털의 하루 평균 이용건수는 90만건으로, 지난해 같은 기간 71만건 대비 26% 증가했다.

이와 함께 경기도가 지난 9월 24일부터 10월 9일까지 15일간 경기부동산포털 사용자를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자 2695명 중 2276명(85%)이 '경기부동산포털'의 서비스에 만족한다고 답했다.

응답자들은 또 ▲토지이용계획(19%) ▲항공사진 지적도(15%) ▲일필지종합정보(15%) ▲부동산가격정보(12%) 등 경기부동산포털의 다양한 콘텐츠를 고르게 이용하고 있는 것으로 조사됐다.

접속 빈도는 매일 접속이 38%로 가장 많았다. 주 5회 이상 접속한다는 응답자도 20%로 나타났다. 직업 별로는 부동산업 종사자가 52%로 절반을 넘었다. 이어 자영업자(14%), 회사원(13%) 순이었다.

경기부동산포털은 경기도의 부동산 정보를 편리하게 확인할 수 있는 사이트로 2011년 2월 서비스를 시작했다.

권경현 도 토지정보과장은 "이번 설문조사 결과 사용자가 기능개선을 요구한 의견을 반영해 올해 말까지 영어지도, 등고선지도, 도시생태현황지도를 추가로 서비스할 예정"이라며 "내년에는 인쇄, 검색기능과 사용자 매뉴얼을 개선하고 최신 항공사진 추가 등 도민에게 좀 더 편리한 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 강조했다.

