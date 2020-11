안선영 "갈 거면 이혼 도장 찍고 가…남편 은퇴 이혼 요구로 막아"

[아시아경제 최은영 기자] 방송인 안선영이 "안데스산맥에 가려던 남편을 이혼 요구로 막았다"라고 말했다.

14일 방송된 SBS플러스 '쩐당포'에 안선영이 고객으로 출연했다.

이날 안선영은 "남편이 3년 후 은퇴하겠다고 선언했다. 어떻게 해야 하냐"라고 쩐 고민을 털어놓았다.

이어 "제작진과 전화 인터뷰하는 날에 남편과 술 한잔하면서 이야기를 나눴다"라며 "남편이 3년 안에 계획한 만큼 벌어놓고 봄, 가을엔 자전거, 여름엔 웨이크서핑, 겨울엔 스키, 틈틈이 골프 치면서 살 거라고 하더라. 꼼꼼한 계획을 다 말해줬다"라고 말했다.

안선영은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 끝나면 안데스산맥에 스키 타러 간다더라. 안데스산맥에 스키프로선수들이 산 타는 코스가 있다. 한 동영상을 보고 아들이 8살이 되면 안데스산맥에서 스키를 타게 할 거라더라"라며 "미리 사전 답사를 다녀온다며 티켓팅을 했길래 '가려면 이혼서류에 도장 찍고 가'라고 해서 막았다. 아직도 나를 원망한다"라고 전해 웃음을 자아냈다.

한편 안선영은 지난 2013년 10월 6일 3살 연하인 서 정관 씨와 결혼식을 올렸다. 남편 서 씨는 F&B 사업체 대표를 맡고 있는 것으로 알려졌다.

