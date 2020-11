동대문구, 직무전문성 높이고 부패는 낮춘다

공사 · 용역 · 물품 발주 담당직원 대상 원가계산 실무 및 청렴 교육...실습 및 사례중심 교육 통한 직무전문성 및 청렴도 향상 기대

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 직무전문성과 청렴도 향상을 위해 공사 · 용역 · 물품 발주 담당 직원 50여 명을 대상으로 12일 원가계산 실무 및 청렴교육을 실시했다.

이번 교육은 계약심사 담당인 감사담당관 안형욱 주무관의 사실감 있는 강의로 진행, IT를 활용한 원가계산서 작성 실습 및 사례중심 교육을 통해 업무역량과 실무능력을 키우고 예산 절감 및 재정 건정성 확립에도 기여할 것으로 기대된다.

이 외도 동대문구는 꾸준한 청렴도 향상을 위한 노력으로 직원 대상 청탁금지법, 공공재정환수법 및 2020년도 달라진 공무원 행동강령 사항 등을 포함한 청렴교육을 실시하고 있다.

이런 노력의 결과로 구는 2019년도 국민권익위원회 청렴도 평가 결과 외부청렴도 평가 2등급으로 전년대비 2등급 상승해 청렴도 향상에 큰 성과를 보였다.

이날 교육을 주관한 황진연 감사담당관은 “공사 · 용역 · 물품 구매 등 재정 누수 및 부패 요소가 발생할 가능성이 있는 업무 담당자에게 직무 교육을 통해 전문성을 기르고 청렴하게 업무를 처리하도록 해 청렴도 향상에도 많은 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 법령과 규정을 준수하여 업무 관계자와 민원인에게 더욱 친절하고 청렴한 마음으로 임해주길 바란다”고 전했다.

구는 이번 교육과 더불어 청렴 동호회 운영, 청렴 퀴즈 풀이, 청렴 소식지 발행, 청렴 방송, 청렴 콘텐츠 공모전 등을 통해 청렴 의식을 강화하고 청렴 문화 확산에 기여할 수 있는 다양한 활동을 전개하고 있다.

