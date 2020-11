"수도권·지방 대단지 중심" 다음주 주요 분양단지는

[아시아경제 김유리 기자] 이번주 '반정아이파크캐슬' 등 전국에서 6580가구가 분양에 나선다.

14일 부동산114에 따르면 2020년 11월 셋째 주에는 전국 12개 단지에서 총 6580가구(일반분양 4403가구)가 분양을 시작한다. 경기 화성시 반정동 '반정아이파크캐슬', 경기 여주시 천송동 '여주서해스카이팰리스', 경기 용인시 고림동 '용인고림지구3차양우내안애더센트럴' 등이 분양을 시작한다. 모델하우스는 7개 사업장에서 개관을 앞두고 있다. 경기 안성시 공도읍 '쌍용더플래티넘프리미어', 경북 경산시 중산동 '중산자이', 전북 남원시 신정동 '남원오투그란데퍼스트시티' 등이 개관할 예정이다.

HDC현대산업개발과 롯데건설은 경기 화성시 반정동 621-101과 621-87 일원에 '반정아이파크캐슬'을 분양할 예정이다. 총 2개 단지로 4단지는 지하 2층~지상 17층, 14개동, 59~105㎡(전용면적), 986가구, 5단지는 지하 3층~지상 19층, 20개동, 59~156㎡ 1378가구 규모다. 단지는 수원 영통 생활권을 공유할 수 있어 롯데마트(권선점), 이마트(수원점), NC백화점(수원점), 수원수산시장 등 쇼핑·문화시설 이용이 편리하다. 교육여건으로는 망포4지구 내 초등학교 부지가 계획돼 있어 향후 도보 통학이 가능하며 영통 학원가도 인접해 있다. 분당선 망포역, 매탄권선역을 이용할 수 있으며 KTX경부선·1호선·수인선 환승역인 수원역도 가깝다.

쌍용건설은 경기 안성시 공도읍 승두리 73 일원에 '쌍용더플래티넘프리미어'를 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 35층, 총 1696가구, 14개 동 규모의 대단지로 조성된다. 안성 공도와 평택의 인프라를 모두 누릴 수 있는 더블 생활권의 입지를 갖추고 있다. 단지 인근에 공도초등학교가 위치해 있어 도보 통학이 가능하며 중·고등학교도 1㎞ 이내에 위치해 있다. 스타필드 안성점이 가깝다.

GS건설은 경북 경산시 중산동 230, 400-1 일원에 '중산자이'를 공급할 계획이다. 중산자이는 1단지(8개동, 1144가구), 2단지(3개동, 309가구) 구성으로 총 11개동, 1453가구 규모다. 1단지는 74~117㎡로 구성되고 2단지는 96·117㎡로 이뤄진다. 대구 지하철 2호선 사월역을 도보로 이용할 수 있고 대구를 관통하는 달구벌대로에 인접해 빠르게 대구 도심 진입이 가능하다. 수성IC·동대구IC·경산IC·KTX 경산역 등의 편리한 교통망도 갖췄다. 단지 바로 앞에 이마트 경산점이 위치해 있고 펜타힐즈 중심상권, 시지 상권까지 편리하게 이용할 수 있다.

