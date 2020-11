예스24, 카카오은행 주식 99억원에 추가취득

[아시아경제 오주연 기자] 예스24 예스24 053280 | 코스닥 증권정보 현재가 14,950 전일대비 100 등락률 -0.66% 거래량 710,138 전일가 15,050 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 예스24, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.98%예스24, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.25%예스24, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.41% close 가 인터넷전문은행 한국카카오은행의 주식 41만9591주를 약 99억원에 추가 취득한다고 12일 공시했다. 주식 취득 뒤 예스24의 한국카카오은행 지분율은 1.9%다.

회사 측은 "온라인기반 인프라와 모바일 금융서비스와의 시너지효과 기대 및 이용자 기반확대, 이를 통한 장기적인 사업안정성 도모"라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr