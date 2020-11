골드만삭스 "내년 코스피 2800 간다…GDP 3.6% 성장"

[아시아경제 이민지 기자] 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스가 내년 코스피 목표치를 2800선으로 제시했다. 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 3.6%로 전망했다.

12일 골드만삭스가 내놓은 ‘2021년 한국ㆍ대만 전망 보고서’에 따르면 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 개선과 무역 갈등 완화로 한국과 대만의 경제 활동이 빠르게 회복할 수 있을 것으로 전망됐다.

골드만삭스는 "내년 대외 수요가 한국 GDP 성장률에 60%가량 기여할 것"이라며 "시장이 예상하는 예상 전망치(3.2%)보다 높은 3.6%로 제시한다“고 설명했다.

보고서는 폭넓은 정책 지원으로 안정화가 이뤄짐에 따라 내수 반등이 나타날 것으로 내다봤다. 그러면서 골드만삭스는 “사회적 거리 두기 완화와 수요 이연으로 내년에 한국의 민간 소비가 3.5% 증가할 것"이라고 예상했다.

다자주의를 지향하고 있는 조 바이든 행정부가 들어서면서 지역 공급망의 불확실성도 줄어들 것으로 예상됐다. 골드만삭스는 "중국이 생산성과 디지털 경제에 주력하면서 한국 기술 제품의 수요도 늘어날 수 있다"고 덧붙였다.

이날 골드만삭스는 내년 코스피 목표 지수를 2800으로 제시했다. 기존 투자의견인 '비중 확대'(Overweight)도 유지했다. 내년에도 기준금리는 현 수준을 유지할 것으로 보인다. 금리 인상 시기는 2022년으로 관측됐다.

