프레스티지바이오파마, 테바와 맞손…이스라엘 시장 지배력↑

허셉틴 항체 바이오시밀러 'HD201' 라이선스 계약

테바 영업력으로 이스라엘 시장 점유율 증가 기대

[아시아경제 이민우 기자] 항체의약품 전문업체 프레스티지바이오파마가 이스라엘 시장 점유율을 높이기 위해 글로벌 제약사 테바와 손 잡았다.

프레스티지바이오파마는 테바와 이 같은 전략적 제휴를 맺었다고 12일 밝혔다. 이번 라이선스 계약 테바의 완전 자회사 '아빅 마케팅'(社)와 체결됐다. 프레스티지바이오파마는 'HD201'의 이스라엘 시장 내 독점적 상업화 권리를 테바에 일임하게 된다.

HD201은 유방암과 전이성 위암 등에 적용되는 허셉틴의 바이오시밀러로 세계 13개국에서 진행된 글로벌 임상 3상 결과를 통해 원본 의약품인 로슈사의 허셉틴과 동등한 효능을 입증받았다. 현재 유럽의약품청(EMA)의 시판 허가 심사 중이다.

테바는 HD201의 의약품 허가, 판매, 그리고 마케팅을 담당할 예정이다. 그동안 축적해온 영업력과 마케팅 경험을 바탕으로 시장 점유율을 높이는데 크게 기여할 것으로 기대된다.

박소연 프레스티지바이오파마 대표는 "이번 제휴로 이스라엘에서 우리의 주요 바이오시밀러를 상품화하게 돼 매우 기쁘게 생각한다"며 "이스라엘은 우리에게 중요한 시장이며 이스라엘 환자에게 최고의 제품을 제공하기 위해 전문 마케팅 제약업체인 테바의 역할이 필요하다"고 밝혔다.

요시 오펙 테바 본부장은 "프레스티지바이오파마와의 이번 계약은 환자를 중심에 두고 연구 노력하는 우리 회사의 목표와 부합한다"며 "이스라엘 시장에 고품질, 저비용으로 손쉽게 접근 가능한 바이오시밀러를 제공하고 더 나아가 글로벌 제약회사로서의 선두적 위치로 자리매김할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 했다.

