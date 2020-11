'송파어린이영어도서관' 재개관

송파어린이영어도서관, 리모델링 완료…13일 재개관식 개최...▲온라인 북토크 ▲영어도서관 인증샷 이벤트 등 재개관 맞이 프로그램 운영

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 송파어린이영어도서관이 증축 공사를 마치고 13일부터 재개관한다.

2011년 신천빗물펌프장 4~5층에 문을 연 송파어린이영어도서관은 일평균 이용자 500여 명 이상으로 송파 주민들에게 꾸준히 큰 사랑을 받아오고 있는 어린이 영어 특화 도서관이다.

이에 송파구는 이용자에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 지난 5월부터 증축 공사를 시작, 비어 있던 4층 공간을 확장(176㎡), 772㎡ 규모로 넓혔다.

이번 공사로 ▲영유아실 내부를 새 단장 ▲열람실은 햇살이 가득 들어오도록 공간을 확장 ▲프로그램 운영 및 동아리 활동이 가능한 프로그램실 2개소를 증설하여 주민 친화적인 개방형 특화도서관으로 탈바꿈했다.

구는 이날 오전 11시 송파어린이영어도서관 증축을 기념, 송파쌤 인물도서 오프닝 공연 및 해외작가 및 도서관 이용자들의 영상 축하 메시지 상영을 시작으로 재개관을 알린다.

또 코로나19로 독서 및 여가 활동에 어려움을 겪는 주민들의 불편을 해소하기 위해 ▲온라인 북토크 ▲알파벳 포스터 만들기 ▲세계문화 스토리텔링 ▲인스타그램을 활용한 영어도서관 인증샷 이벤트 등 온·오프라인의 다양한 프로그램 운영을 시작한다.

박성수 구청장은 “이번 재개관으로 어린이영어도서관이 책대여 기능을 넘어 세계 문화 체험이 가능한 특색 있는 도서관이 되도록 노력하겠다”며 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 조금이나마 힘이 되는 공간이 되길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr