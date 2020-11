[아시아경제 구은모 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 1,500 등락률 +0.99% 거래량 34,779 전일가 152,000 2020.11.12 14:12 장중(20분지연) 관련기사 세이브더덕, 신세계百 강남점에 첫 팝업스토어 "中광군제 특수 잡자" K뷰티·식품 한정판 출격 '中광군제 정조준'…뷰티업계 특수잡기 총력전 close 은 올해 3분기 연결 재무제표 기준 영업이익이 69억6600만원으로 지난해 같은 기간보다 63.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3338억2500만원으로 7.3% 줄었고, 당기순이익은 51억2400만원으로 76.6% 감소했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr