양적 아닌 질적성장…스마트공장 '대전환'

'스마트 제조혁신 실행 전략' 발표

[아시아경제 김철현 기자] 스마트공장의 보급, 확산, 사후관리 등 관련 정책 전반이 양적 보급 중심에서 질적 고도화로 전환된다. 이를 통해 인공지능(AI)·데이터 기반의 중소기업 제조혁신을 뒷받침할 수 있도록 하겠다는 것이다.

12일 정부는 '제117회 국정현안점검조정회의'를 통해 이 같은 내용을 포함한 '스마트 제조혁신 실행 전략'을 발표했다. 이번 전략은 지난 7월 한국판 디지털 뉴딜의 일환으로 AI·데이터 기반의 스마트제조 미래 청사진을 제시한 '스마트제조 2.0 전략'에 대한 후속 실행 전략이다.

스마트 제조혁신은 정부의 핵심 국정과제로 2022년까지 스마트공장 3만개 보급을 목표로 올해까지 약 2만개를 보급하는 등 중소기업의 스마트제조 저변 확대에 기여하고 있는 것으로 평가된다. 도입 기업의 생산성 30% 향상, 원가 15% 절감 등 가시적인 성과도 나타나고 있다.

이번 전략의 중점 추진방향은 보급체계 개편을 통해 질적 고도화 촉진, AI 중심의 제조데이터 활용 확산, 사후관리 강화를 통한 지속적인 성과 창출 등 3가지이다. 구체적으로 2025년까지 5세대(5G)와 AI 솔루션이 결합되는 최첨단 '5G+AI 스마트공장' 1000개, 업종을 대표하는 'K-스마트등대공장' 100개를 구축 지원할 계획이다. 산업단지 등 기업 집적지, 유사 업종의 스마트공장을 네트워크로 상호 연결하는 '디지털 클러스터'도 2025년까지 100개가 구축된다. AI 등 스마트공장 고도화 전문인력 1만5000명 양성을 위해 중소기업계약학과, 인공지능 교육프로그램도 신설된다.

또 AI 제조플랫폼을 기반으로 클라우드형 스마트공장 솔루션 보급을 활성화하고, 스마트공장 구축단계부터 사후관리, 고도화 등 스마트공장사업 전반을 온라인을 통해 종합 지원하는 '스마트공장 1번가 플랫폼'이 구축될 계획이다. 김일호 중소벤처기업부 스마트제조혁신기획단장은 "AI·데이터 기반으로 한층 고도화되는 스마트제조 2.0 정책을 실행하기 위해서는 스마트공장 보급사업 체계부터 구축 후 사후관리까지 정책 전반을 질적 고도화 중심으로 개편이 필요한 때"라며 "이번 전략은 제조혁신의 질적 성과를 더욱 확산시켜 디지털 강국 구현에 밑거름이 될 것"이라고 했다.

