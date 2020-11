"올해도 이렇게 끝났네요" 고용 한파에 우는 취준생들

10월 취업자 수 6개월 만의 최대 감소

통계청 "교육 서비스, 도·소매에서 감소 폭 축소"

그러나 취준생 체감은 여전히 '고용 한파'

전문가 "정부, 기업 활력 되찾을 정책 마련해야"

[아시아경제 한승곤·김슬기 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 고용 시장 지표가 꾸준히 악화하고 있는 가운데 10월 취업자 수가 6개월 만의 최대 감소를 기록해 취업준비생(취준생)들의 한숨이 깊어지고 있다. 특히 연령별로 20·30대 취업자 수가 가장 많이 감소해 청년 실업 문제가 더욱 악화할 것으로 보인다.

11일 통계청이 발표한 '10월 고용 동향'에 따르면 지난달 취업자 수는 2,708만8,000명으로 1년 전보다 42만1,000명 감소했다. 이는 코로나19 국내 영향이 본격화된 지난 3월 이후 4월(-47만6천 명)에 이은 최대 감소 폭이다.

통계청에 따르면 취업자 수는 3월(-19만5천 명), 4월(-47만6천 명), 5월(-39만2천 명), 6월(-35만2천 명), 7월(-27만7천 명), 8월(-27만4천 명), 9월(-39만2천 명)에 이어 8개월 연속 감소했다. 글로벌 금융위기 직후인 지난 2009년 1~8월 8개월 연속 감소한 이후 최장기간 감소다.

자료에 따르면 업종별로 숙박·음식점업(-22만7천 명), 도·소매업(-18만8천 명), 교육서비스업(-10만3천 명), 제조업(-9만8천 명) 등에서 취업자 수 감소세가 이어졌다.

이 중 숙박·음식점업은 사회적 거리두기가 완화된 영향으로 전년 대비 취업자 감소 폭이 9월(-22만5천 명)과 비슷한 수준에 머물렀다. 학원 중심인 교육 서비스업이나 도·소매업은 감소 폭이 전월보다 줄었다.

정동욱 통계청 고용동향과장은 "제조업에서 감소 폭이 확대됐다"라면서도 "사회적 거리두기가 1단계로 조정된 영향으로 교육 서비스, 도·소매에서 감소 폭이 축소됐다"고 설명했다. 거리두기 완화로 교육 서비스, 도·소매 업종에서는 취업자 수 감소가 크지 않다는 것이다.

그러나 취준생들의 체감은 달랐다. 이들은 하나같이 "취업 시장이 전혀 나아지지 않고 있다"라고 입을 모았다. 특히 20·30대 청년 구직자들은 미래에 대한 불안감을 토로하는가 하면 취업 한파로 인한 위기감을 느끼고 있었다.

통계청에 따르면 20·30세대의 취업자수 감소가 다른 연령대에 비해 높았다. 연령별로 60대(37만5,000명) 취업자가 늘었을 뿐 ▲15~29세(-25만 명) ▲30~39세(-24만 명) ▲40~49세(-19만2,000명) ▲50~59세(-11만4,000명) 등에서 모두 감소했다.

올해로 취업을 준비한 지 3년 차가 되어간다는 박수철(가명·28) 씨는 "해를 거듭할수록 나이는 먹어 가는데 취업 시장의 문은 점점 좁아지는 것 같아 암울하다. 이제는 부모님의 눈치도 보이지 않는다. 오히려 부모님이 제 눈치를 보시는 상황"이라고 토로했다.

박 씨는 "하루하루가 살얼음판을 걷는 기분이다. 날 보며 안타까워하시는 부모님 얼굴을 보기도 죄송스럽다. 코로나19로 다 같이 힘든 상황이라는 것을 알지만 기업과 정부가 청년들을 위해 애를 써줬으면 좋겠다"라며 "그나마 지난해까지는 공채나 수시채용이 자주 있었는데 올해는 완전히 '가뭄에 콩 나듯' 올라온다. 어떡하면 좋을지 감도 안 잡히는 상황"이라고 암울함을 내비쳤다.

온라인 취준생 커뮤니티 등에도 답답함 호소는 이어졌다. 일부 회원들은 "내년 상반기를 위해서 다시 힘내보자"라며 희망적인 목소리를 냈지만, 대다수의 회원들은 "답답하고 불안하다","올해도 이렇게 지나가는구나","내년엔 취업하고 싶다","내일은 또 어떻게 버티지","가족 앞에서 당당해지고 싶다"며 막막함을 호소했다.

전문가는 고용 확대를 위한 정책을 마련해야 한다고 지적했다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 "청년들이 실제로 느끼는 체감 실업률은 점점 높아지고 있다. 이 때문에 취준생들의 스트레스나 고통이 커지고 있는 것"이라며 "채용을 늘리기 위해서는 기업이 채용 규모를 확대할 수 있도록 해야한다. 기업이 활력을 가질 수 있게 정부가 관련 정책을 마련할 필요가 있다"고 제언했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr