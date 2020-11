"비번 유출돼도 안심" SKT, 양자암호 적용 'T아이디' 앱 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 서버 · 솔루션에 퀀텀 기술(양자암호)을 적용한 ‘T아이디’ 앱을 12일 출시했다.

T아이디는 국내 2000만 명이 사용하는 통합 로그인 서비스로, T 월드, T멤버십, 11번가, SK스토아, 도미노피자, 웨이브, 플로 등 30여개 사이트와 연동돼 있다.

SK텔레콤은 T아이디 서버에 퀀텀 기술을 적용해 외부의 침입을 막는 한편 이용 고객들에게 ‘퀀텀OTP 인증’ 기능을 추가로 제공한다. 사용하지 않는 스마트폰·IP주소 등 평소 환경과 다른 로그인 시도가 확인될 경우, 고객에게 퀀텀 OTP(1회용 비밀번호) 인증을 요청하게 된다. 이 과정에서 퀀텀 기술이 외부 해킹이나 탈취가 불가능한 난수를 생성해 정보를 보호한다.

누군가가 다른 사이트에서 아이디·패스워드를 탈취했더라도 T아이디는 퀀텀OTP로 부정 로그인 자체를 원천 차단한다고 SK텔레콤측은 강조했다. 기종 관계없이 주로 사용하는 폰에 T아이디 앱만 깔면계정 정보를 지킬 수 있다. 원스토어와 구글 플레이스토어에서 12일부터, iOS 앱스토어에서 18일 경부터 다운로드가 가능하다.

SK텔레콤은 T아이디 앱을 ‘통합 계정 플랫폼’으로 진화 시켜 나갈 계획이다. 고객들은 T아이디 앱을 통해 30여개 연동 사이트 중 개인이 자주 이용하는 서비스에 대한 분석 정보를 정기적으로 확인할 수 있고, SK페이 포인트, SK스토어 적립금, T멤버십 등 각종 혜택 모아 보기가 가능하다. 향후 개인 맞춤형 서비스, 콘텐츠 추천 알고리즘 등도 제공할 예정이다.

SK텔레콤은 앱 출시에 맞춰 오는 23일부터 내달 13일까지 다양한 이벤트를 펼친다. 앱을 다운로드 후 기분 선택 기능을 실행한 고객 총 252명에게 추첨을 통해 ▲황금열쇠 ▲피자상품권 ▲기프티콘 등 다양한 경품을 제공한다.

허석준 SK텔레콤 프라이빗플레이스먼트 그룹장은 “최고 보안 기술을 통해 고객 경험의 만족도를 높이고, 사용 이력을 기반으로 다양한 기능과 혜택까지 제공하는 만능 계정 플랫폼을 목표로 한다”며, “이를 이용해 SK ICT패밀리 외에도 다양한 제휴사와의 플랫폼 협업을 더욱 확대해갈 것”이라고 밝혔다.

