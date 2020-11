속보[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 12일 '독직폭행' 혐의로 기소된 정진웅 광주지검 차장검사에 대한 대검찰청의 직무배제 요청에 대해 기소 및 직무배제 요청 과정의 절차상 문제를 이유로, 정 차장검사에 대한 직무배제를 유보하며 대검 감찰부에 관련 조사를 지시했다.

