GM, 한국 여성 엔지니어 리더십 역량 강화 나선다

[아시아경제 우수연 기자]한국GM의 여성 엔지니어들이 국내 업계 최초로 여성 엔지니어들의 역량 개발을 지원하는 글로벌 여성 사회 단체 'SWE(Society of Women Engineers)'에 가입하며 리더십 역량 강화에 나섰다.

SWE는 1950년 미국에서 설립된 글로벌 사회 단체로 전세계 62개국 4만2000명 이상의 여성 엔지니어들이 구성원으로 활동하고 있다. 글로벌 여성 인재 육성을 위한 다양한 교육 및 컨설팅 프로그램을 제공하고 있다.

한국GM은 지난 6일 부평 본사에서 로베르토 렘펠 지엠테크니컬센터코리아 사장, 브라이언 맥머레이 부사장 등 임원진과 여성 엔지니어들이 참석한 가운데 SWE의 멤버로 본격적으로 활동하기 위한 발족식을 가졌다. 특히 LG전자, HP 프린팅 코리아 등 다른 업계 국내 여성 엔지니어도 온라인으로 참여해 글로벌 여성 인재로 성장하기 위한 기회를 함께 모색했다.

렘펠 사장은 "여성 엔지니어들의 성장과 발전을 도모할 수 있는 SWE 활동을 GM이 주축이 되어 국내에서 처음 시작하게 된 것은 매우 의미있는 일"이라며 "여성 엔지니어들의 경쟁력을 극대화하고 글로벌 인재로 성장하기 위한 발판을 본격 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

맥머레이 부사장은 "이번 SWE 가입을 통해 여성 엔지니어들이 유리 천장을 허물고 경력에서의 공정한 기회를 갖도록 지원하고 글로벌 인재로 성장하기 위한 글로벌 네트워크를 제공하겠다"고 덧붙였다.

향후 SWE 활동을 주도적으로 이끌게 될 홍연지 지엠테크니컬센터코리아 차장은 "GM 여성 엔지니어들의 적극적인 참여와 활동을 시작으로 국내 동종업계 및 학계와의 네트워킹도 확대해 나갈 계획"이라며 "이를 통해 한국 여성 엔지니어들의 뛰어난 역량과 저력을 전 세계에 알리겠다"고 말했다.

GM은 국내 여성 엔지니어 임직원들의 SWE 가입을 계기로 연구개발 분야의 여성 임직원의 역량 개발을 위해 다양한 활동을 이어갈 예정이다. 글로벌 SWE 구성원들과의 정기적인 화상 회의 및 컨퍼런스를 통해 글로벌 인재로 성장해 나가기 위한 네트워크 기회를 제공하고, 자체적으로 여성 역량 개발 트레이닝 세션을 마련하는 등 적극적인 활동을 펼칠 예정이다.

한편, SWE 활동을 주도하는 지엠테크니컬센터코리아는 350여명의 여성 엔지니어가 근무하고 있으며 이는 전체 직원 중 10%에 달하는 비율로 동종 업계 대비 상대적으로 높다. 아울러 GM은 'GM 우먼'이라는 글로벌 여성 네트워크 조직을 통해 전 세계 GM 여성인재들의 리더십과 잠재력 향상을 위해 노력하고 있다.

