"LG유플러스, 가입자 증가 추세…실적 성장 지속될 것"

LG유플러스가 4분기와 내년에도 실적 고공행진을 지속할 것이란 의견이 나왔다. 7일 금융투자업계에 따르면 LG유플러스는 3분기 연결 매출액은 3조3410억원, 영업이익 2512억원으로 전년동기대비 5.9%, 60.6% 늘었다.

가입자 수 증가에 기반한 외형 성장도 양호했고, 업종 전반에 걸쳐 과도한 경쟁 지양 기조가 이어지며 비용 통제를 통한 수익성 중심의 질적 성장 주력 효과가 나타났다. 세전이익은 2261억원으로 전년동기대비(1365억원) 큰 폭으로 증가했는데 전자결제 사업 매각이 분기 중 마무리돼 처분 이익이 반영됐다. LG헬로비전의 영업이익은 92억원으로 전년동기대비 129% 증가했다.

뚜렷한 가입자 증가에 기반해 무선과 유선 사업의 실적 호조세가 지속됐다. 전체 무선 가입자는 1626만5000명으로 전년동기대비 8.7% 늘었다. LG헬로비전 인수 효과 등이 더해지면서 알뜰폰(MVNO) 가입자는 전년동기대비 41.6% 성장해 고성장해 모바일 서비스 수익 호전을 견인했다.

이동통신(MNO) 가입자도 6.3% 늘었는데 3분기 말 5G 가입자는 217만명으로 전 분기 대비 39만명 순증했으며 핸드셋 가입자 대비 비중은 19.2% 높아졌다. 스마트홈 부문도 성과 확대를 이어갔는데, IPTV와 초고속인터넷 매출은 가입자 증가에 기반해 각각 13.2%, 11.6% 커졌다. 기업 인프라 사업을 필두로 양호한 수익 창출을 지속했다.

철저한 비용 관리도 양호한 실적에 영향을 줬다. 이문종 신한금융투자 연구원은 “증가세는 가팔랐지만 마케팅 비용 지출은 안정적이었다”며 “플래그십 단말기 출시에 마케팅비는 전기대비 4.4% 증가했지만 전년동기대비로 보면 0.7% 줄었다”고 설명했다.

LG유플러스는 4분기에도 양호한 실적을 내놓을 것으로 기대된다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 4분기 LG유플러스 매출액의 시장 예상치는 3조 4447억원, 영업이익은 2058억원으로 나타났다. 박정원 유진투자증권 연구원은 "아이폰12 판매로 무선 수익 성장이 지속되고 가입자 시장 안정화 기조가 유지되면서 마케팅비는 전년 대비 0.8% 증가하는 데 그칠 것"이라며 "5G 보급으로 무선 사업의 성장이 가속화되고 홈 미디어와 기업사업의 안정적인 성장세가 지속될 것"이라고 전망했다.

최민하 삼성증권 연구원은 “화웨이 이슈가 주가에 부담으로 남아있지만 매 분기 돋보이는 이익 개선을 통해 차별적 수익성을 보이고 있다”며 “높아진 이익 수준을 고려해 절대 배당 증액에 대한 긍정적 검토의 뜻을 다시 내비친 만큼 배당 상향 가능성도 열려있다”고 전했다.

