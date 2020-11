[아시아경제 이민지 기자] 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 6,480 전일대비 170 등락률 -2.56% 거래량 596,252 전일가 6,650 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 에이루트, 180억원 마스크 원자재 확보…"완제품 800억원 생산 가능"에이루트, 연간 ‘3억장’ 규모 생산 공장 설립…"마스크 사업 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close 의 종속회사인 지오닉스는 에이스우진 보통주 취득 관련 계약 상대방인 비케이탑스로부터 양수도 계약을 해지함을 통보받았다고 6일 공시했다.

이에따라 본 계약과 관련해 지오닉스가 지급한 계약금 45억원은 전액 환수될 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr