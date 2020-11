[아시아경제 구채은 기자] KT는 6일 3분기 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 "11월 중 디지털전환(DX) 플랫폼 출시를 계획하고 있다"면서 "플랫폼이 출시되면 KT의 클라우드 사업 역량이 한층 더 강화될 것으로 본다"고 언급했다.

KT는 "용산IDC센터 개소를 시작으로 늘어나는 클라우드 사업 수요에 대응해 확장해나갈 것"이라고 말했다.

B2B 브랜드인 KT엔터프라이즈 관련해서는 "B2B 전문기업으로서의 이미지를 확보하고, 전국에 확보돼 있는 영업망을 통해서 내년에도 올해와 같이 두자릿수 B2B 성장률을 확보해나갈 것"이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr