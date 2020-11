은성수 "모든 뉴딜펀드 손실 가정 지나쳐…세금 투입은 인센티브"

[아시아경제 김효진 기자] 은성수 금융위원장은 6일 '한국판 뉴딜'을 뒷받침하기 위한 정책형 뉴딜펀드와 관련해 "모든 펀드가 손실이 나고 세금이 투입된다는 가정은 지나친 것"이라는 생각을 밝혔다.

은 위원장은 이날 서울 여의도 KDB산업은행 IR센터에서 열린 '디지털 분야 뉴딜 투자설명회' 축사에서 "전체적으로 투입된 자금보다 편익이 더 클 수 있도록 노력하겠다"면서 이렇게 언급했다.

그는 또 "펀드에 후순위부담 형식으로 세금을 투입하는 것은 손실을 염두에 둔 것이 아니라 장기ㆍ인프라 투자 성격인 점을 감안해 민간의 참여를 유도하기 위한 인센티브"라고 설명했다.

은 위원장은 "정책형 뉴딜펀드는 정부가 만드는 것이 아니라 투자자 여러분들이 중심이 돼 투자설명회를 통해 사업에 관한 설명을 듣고 다양한 투자제안이 이뤄지는 과정을 거쳐 만들어진다"고 말했다.

은 위원장은 그러면서 "사전에 정부가 뉴딜펀드 사업ㆍ규모ㆍ시기를 정할 수 없는 것"이라면서 "투자자 여러분들이 계속 관심을 갖고 산업계, 성장금융ㆍ산업은행과 활발히 소통하면서 펀드 조성과정에 적극 참여해달라"고 당부했다.

은 위원장은 이어 "운용사ㆍ투자자들은 분산투자와 시장의 선별기능 등 전문 투자기법을 활용해 위험관리를 철저히 해 손실이 없도록 운영해달라"고 주문했다.

