SK하이닉스, 이시간 주가 +0.58%.... 최근 5일 기관 169만 1536주 순매수

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,400 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 2,294,030 전일가 86,100 2020.11.06 13:54 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 내년 1월부터 코어타임 폐지'땡큐 바이든'…코스피 2400 탈환, 코스닥 850선 근처로 '껑충'코스피·코스닥, 외인·기관 매수에 오후 들어서도 1%대 상승 유지 close 는 6일 오후 1시 30분 현재 전일보다 0.58% 오른 8만 6600원에 거래되고 있다. 거래량은 218만 9802주로 전일 거래량 대비 53.82% 수준이다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,400 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 2,294,030 전일가 86,100 2020.11.06 13:54 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 내년 1월부터 코어타임 폐지'땡큐 바이든'…코스피 2400 탈환, 코스닥 850선 근처로 '껑충'코스피·코스닥, 외인·기관 매수에 오후 들어서도 1%대 상승 유지 close 는 글로벌 메모리 반도체 전문 제조기업으로 알려져 있다.

11월 5일 IBK투자증권의 김운호 연구원은 '4분기를 끝으로 실적 감소는 마무리될 것으로 기대하고, 모바일 DRAM 가격은 이미 횡보하기 시작했고, 서버 DRAM도 조만간 반등이 나올 것으로 기대되고, Intel의 NAND 인수도 장기적으로 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단함.ROE는 2019년을 저점으로 상승세로 전환할 것으로 기대함. 낮아진 재고 수준으로 2021년 1분기 가격 협상력이 높아질 것으로 기대하고, 부진했던 수요도 2021년에는 반등할 것으로 기대함. '이라며 SK하이닉스의 목표가를 11만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK하이닉스를 162만 3035주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 1만 5206주 순매도, 169만 1536주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr