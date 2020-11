모바일어플라이언스, 주가 5270원 (1.35%)… 게시판 '북적'

이시간 포털 및 증권 커뮤니티에서 모바일어플라이언스 모바일어플라이언스 087260 | 코스닥 증권정보 현재가 5,280 전일대비 80 등락률 +1.54% 거래량 4,828,016 전일가 5,200 2020.11.06 12:35 장중(20분지연) 관련기사 모바일어플라이언스, 주가 5300원 (2.32%)… 게시판 '북적'모바일어플라이언스, 주가 5230원 (2.35%)… 게시판 '북적'【화제의테마】 내일 (3일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選 close 에 대한 게시물이 급증하고 있는 가운데, 오늘 외국인은 2000주 순매도 하는 것으로 잠정 집계되고 있다. 모바일어플라이언스 모바일어플라이언스 087260 | 코스닥 증권정보 현재가 5,280 전일대비 80 등락률 +1.54% 거래량 4,828,016 전일가 5,200 2020.11.06 12:35 장중(20분지연) 관련기사 모바일어플라이언스, 주가 5300원 (2.32%)… 게시판 '북적'모바일어플라이언스, 주가 5230원 (2.35%)… 게시판 '북적'【화제의테마】 내일 (3일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選 close 는 내비게이션 및 블랙박스 제조업체로 알려져 있다.

6일 오전 11시 30분 현재 모바일어플라이언스의 주가는 전일보다 1.35% 오른 5270원이고 거래량은 402만 4717주로 5일 평균 거래량의 21.48% 수준이다. 지난 10월 30일 모바일어플라이언스는 '문 대통령 20조 투자 세계 최초 레벨4 자율주행...'이라며 시장에서 이슈가 되었었다.

모바일어플라이언스 이외에도 까뮤이앤씨(013700), LG화학(051910), 한스바이오메드(042520) 등에 대해서도 투자자들의 게시물이 급증하고 있다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



