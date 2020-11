[아시아경제 차민영 기자] 이재실 현대백화점 판교점장(전무·사진)이 6일 현대백화점면세점 부사장 대표이사로 내정됐다.

현대백화점그룹은 이날 이재실 대표이사 내정을 포함한 2021년 정기 임원인사를 단행했다.

▶1962년생 ▶숭실대 경영학 ▶1988년 현대백화점 입사 ▶2013년 현대백화점 상품본부 패션사업부장(상무) ▶2018년 현대백화점 무역점장(상무)

