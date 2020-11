11월 중고차 시세 상승…그랜저IG 시세 하락 '1800만원대'

[아시아경제 우수연 기자]자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴은 올해 11월 중고차 시세가 소폭 상승했다고 6일 밝혔다. 이번에 공개된 중고차 시세는 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성, 쌍용 등 국내 완성차 브랜드와 BMW, 벤츠, 아우디 등 수입차 브랜드의 2017년식 인기 차종 중고차 시세다.

11월은 중고차 시장 비수기가 시작되는 시기지만 올해는 중고차에 대한 수요가 늘며 국산·수입차 모두 시세가 상승했다. 다만 평균 시세 상승세 속에서도 현대 그랜저 IG, 볼보 XC90 2세대 등 몇몇 인기 모델의 시세는 내렸다.

국산차 시세는 전월 대비 평균 0.87% 상승했다. 상승폭이 가장 큰 모델은 르노삼성 QM6로 최소가가 4.99% 큰 폭으로 상승했다. 기아 스포티지 4세대는 최대가가 2.45% 상승했다. 또한 인기 준중형 세단 시세가 상승세가 두드려졌다. 현대 아반떼 AD는 최소가가 2.63%, 기아 더 뉴 K3는 최대가가 3.33% 올랐다.

시세가 하락한 모델은 현대 그랜저 IG로 최소가가 4.88% 하락, 1800만원대에 구매가 가능해졌다. 쌍용 G4 렉스턴은 페이스리프트 신형 출시의 영향을 받아 최소가가 3.01% 떨어졌다.

수입차 시세는 전월 대비 평균 0.03% 상승한 가운데 1000만원대로 구매가 가능한 중형세단 시세 상승이 눈에 띄었다. 쉐보레 올 뉴 말리부가 2.08%, 토요타 뉴 캠리는 1.39% 시세가 상승했다. 반면 수입차 중 가격대가 높은 스포츠유틸리티차량(SUV) 시세는 하락했다. 볼보 XC90 2세대는 최대가가 2.80% 하락했으며 포르쉐 뉴 카이엔도 최대가가 6.59% 떨어졌다.

박홍규 엔카닷컴 사업총괄본부장은 "날씨가 추워지면서 차박용 SUV로 오름세를 유지하던 대형 SUV 수요가 주춤해지고 강세를 유지했던 중고차 인기 모델 그랜저 IG의 시세도 하락했다"며 "그랜저 IG나 G4 렉스턴, XC90 2세대 구매를 고려했던 소비자들에게는 11월이 중고차 구매 적기"라고 말했다.

