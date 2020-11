케이카, 비대면 구매 30%…홈서비스 이용자 25만명 돌파

[아시아경제 우수연 기자]국내 최대 직영중고차 기업 K Car(케이카)가 업계 최초로 선보인 중고차 비대면 거래 '내차사기 홈서비스' 누적 이용자가 25만명을 돌파하며 전체 거래량의 30%를 넘어섰다고 6일 밝혔다.

업계 최초로 선보인 '내차사기 홈서비스'는 매장을 방문하지 않아도 언제 어디서나 PC 및 모바일로 직영중고차를 구매할 수 있는 100% 비대면 온라인 구매 서비스다. 지난 2015년 베타 서비스를 거쳐 2016년 정식 론칭 이후 현재까지 누적 이용건수 25만건을 넘어서는 등 호응을 얻고 있다.

해당 서비스 이용 데이터를 분석한 결과, 전체 구매자 중 홈서비스를 이용한 비중은 2016년 9.3%에서 2017년 18.6%, 2018년 24.8%, 2019년 28.2%까지 평균 6%p 이상의 성장률을 보이며 빠르게 증가해왔다. 지난 10월까지는 누적 기준 34%를 돌파했으며, 올해 들어서는 비대면 거래가 증가하면서 매장 방문이 어려운 평일에는 온라인 구매 비중 50%를 넘기도 했다.

홈서비스 이용자들의 연령을 분석한 결과 30대가 40.2%로 가장 많은 비중을 차지했다. 이어서 40대가 27.2%, 20대는 13.6%, 50대 12.3%, 60대 이상 6.7% 순으로 나타났다. 시간과 장소 제약이 비교적 적은 온라인 구매 서비스 특성상 직장 생활이 바쁘고 온라인 환경에 친숙한 젊은 층을 중심으로 서비스 이용이 확대되는 모습이다.

홈서비스로 가장 많이 구매한 중고차 모델은 국산차 기준 쉐보레 스파크, 기아 올 뉴 모닝, 현대 그랜저 HG, 기아 레이, 쉐보레 더 넥스트 스파크 순으로 경·소형차 선호가 두드러졌다. 실매물을 보지 않고 구매하는 만큼 부담이 적은 경차를 선택한 고객이 많은 것으로 해석된다.

특히 홈서비스로 거래된 차량 중 가장 비싼 중고차는 2018년식 '벤츠 S-클래스(W222) S450L'로 1억2500만원에 판매됐다. 2·3위 역시 벤츠 S-클래스로 각각 2017년식 S350d, 2017년식 S500L으로 나타났다.

정인국 케이카 대표는 "케이카가 업계 최초로 선보인 내차사기 홈서비스는 비대면 소비문화 확산과 모바일 간편결제 대중화 등과 맞물려 빠르게 성장해 왔다"며 "앞으로도 서비스 이용을 늘려 비대면 중고차 거래 트렌드를 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.

