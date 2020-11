주호영 "검찰 정치에 끌어들인 게 이 정권…秋 의식구조가 궁금하다"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 '검찰총장의 정치적 언행이 위험하다'는 김태년 더불어민주당 원내대표의 발언에 대해 "검찰을 정치에 끌어들인 게 이 정권"이라고 받아쳤다. 윤석열 검찰총장을 비판하는 추미애 법무부 장관에 대해서도 "의식구조가 궁금하다"고 꼬집었다.

주 원내대표는 6일 국회에서 열린 의원총회에서 "검찰을 정치 영역에 끌어들인 게 이 정권이고 그 중 법무부 장관이 가장 정치적 행보를 하는데 사돈 남말한다"며 이같이 말했다.

그는 "국무총리와 법무부 장관, 행정자치부 장관이 당적 가진 특정 정당 소속이고, 총선 때까지 자리를 지킨 적이 있나"며 "추 장관의 의식구조 상태가 어떤지 점점 더 궁금해진다"고 지적했다.

주 원내대표는 민주당에 대해서도 "권력에 대한 수사를 해야 한다면서 권력을 수사하면 늘 방해하고 비판한다"며 "고위공직자범죄수사처(공수처)는 또 산 권력에 대한 수사를 위해 필요하다고 하니 제정신인지 아닌지 모르겠다"고 꼬집었다.

그는 "민주당이 어제 토론회에서 '검찰 임무는 대한민국 정의를 세우는 게 아니'라는데 이게 무슨 말인지 모르겠다"며 "민주당은 대한민국의 사법 시스템 근간 흔들고 부정하는 것을 넘어서 검찰 자체를 부정·조롱하는 단계"라고 비판했다.

정부여당의 부동산 정책도 비판했다. 주 원내대표는 "전세를 2년 연장하는 법 때문에 이런 혼란이 야기됐는데, 이제는 3+3(3년+3년) 하는 법을 발의하고 있다"며 "한 번 이사가면 초등 6년, 중고등 6년 한 집에서 살아야 하니까 그런다는데, 아마 영구임대까지도 법 만들지 모를 상황"이라고 지적했다.

이날 오후 2시로 예정된 김경수 경남지사의 판결 선고에 대해서는 "이 판결이 우리 나라 사법부가 독립적이고 살아있는지 아니면 완전히 이 권력 눈치를 보는 권력 방패막이 되는지를 판단하는 시금석이 될 것"이라며 "이미 은수미 사건, 이재명 사건을 비롯해 여러 사건에서 판결이 이상한 경우를 여러 번 봐 왔지만, 이번에도 국민이 납득 못 할 판결이 있다면 국민 저항은 불보듯 뻔하다"고 비판했다.

