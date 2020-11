미래에셋, 나스닥·S&P500 ETF 운용보수 국내 최저로 인하

TIGER미국나스닥100ETF, TIGER미국S&P500ETF 보수 연 0.07%로

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용이 미국 나스닥100 지수와 S&P500 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 상품의 운용보수를 국내 최저 수준으로 인하한다.

미래에셋자산운용은 'TIGER미국나스닥100 ETF'와 'TIGER미국S&P500 ETF'의 총 보수를 오는 12일부터 연 0.07%로 낮춘다고 6일 밝혔다. 이는 국내에 상장된 동일 지수 추종 ETF 중 최저 수준이다. 기존에는 각각 0.49%, 0.30%였다. ETF 투자 저변 확대 및 연금 등 장기 포트폴리오로써 활용도를 높인다는 취지에서다.

'TIGER미국나스닥100 ETF'의 기초지수는 미국 기술주 시장을 대표하는 미국 나스닥100 지수다. 나스닥시장에 상장된 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주 100개로 구성된다. 마이크로소프트(MS), 구글의 모회사 알파벳, 테슬라 등 첨단기술 관련 종목부터 벤처기업까지 신성장 산업을 대표하는 기업으로 이뤄졌다.

'TIGER미국S&P500 ETF'는 미국 증시 시가총액 상위 500개 종목에 투자하는 상품이다. 주식시장에 상장된 시가총액 상위 500개 종목에 투자한다. 전체 시총의 약 80%에 해당하는 대형주들을 포함한 S&P500이 기초지수다. 두 ETF 모두 완전복제 전략을 통해 기초지수와의 변동률이 유사하도록 운용하며 별도의 환헤지는 실시하지 않는다.

미래에셋자산운용은 꾸준히 시장 대표지수 ETF의 보수를 인하해왔다. 코스피200 지수를 추종하는 'TIGER200 ETF'가 대표적이다. 2010년부터 2016년까지 연0.46%에서 연0.05%로 4번에 걸쳐 인하했다. 2016년 'TIGER레버리지 및 인버스 ETF'의 총보수를 연0.59%에서 0.09%로 인하했다. 같은 해 코스닥150 지수 관련 ETF인 'TIGER코스닥150 ETF'는 연0.30%에서 0.19%로, 'TIGER코스닥150레버리지 및 인버스 ETF'는 연0.59%에서 0.32%로 낮췄다.

보수인하 관련 사항은 오는 12일 한국거래소 및 금융투자협회 등을 통해 공시 될 예정이다. 권오성 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문 상무는 "시장 대표 지수에 대한 ETF 저보수 정책은 글로벌 트렌드로 이미 세계 최대 운용사인 블랙록과 뱅가드를 비롯해 많은 글로벌 ETF 운용사들이 추진하고 있다"며 "TIGER ETF 역시 글로벌 투자 관점에서 대표지수형 상품들을 업계 최저 보수 정책을 지속적으로 추진해 투자자들에게 직접적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr