정부, '국가대표 혁신기업' 247곳 추가 선정

[아시아경제 김효진 기자] 정부가 혁신성장을 주도할 '국가대표 혁신기업' 247곳을 추가로 선정했다.

6일 정부에 따르면 금융위원회와 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 보건복지부, 해양수산부 등은 '혁신기업 국가대표 1000' 프로그램에 따라 다양한 형태의 금융ㆍ비금융 지원을 받게 될 247개의 기업을 1회차에 이어 두 번째로 선정했다.

첨단제조ㆍ자동화, 화학ㆍ신소재, 에너지, 정보통신 등 분야의 유망 기업들이 두루 포함됐다.

금융당국은 정책금융기관 실무자로 구성된 '혁신기업 1000 금융애로지원단'을 통해 이들 기업의 금융활동을 뒷받침한다.

금융지원 실적을 매월 집계하고 6개월 단위로 지원 프로그램의 만족도, 애로사항 등을 조사해 개선과제를 발굴할 계획이다.

금융지원에 따른 혁신기업의 매출ㆍ고용 증감 등 경영개선효과 또한 지속적으로 점검해 향후 각 분야별 혁신기업 지원에 반영할 방침이다.

기술양산ㆍ보급실패, 기술의 시장성 부족 등이 확인되거나 사회적 이슈 등으로 계속기업가치가 심각하게 훼손된 기업은 혁신기업에서 제외하고 다음 회차에 대체 기업이 선정된다.

정부는 지난 7월 제12차 비상경제 중앙대책본부 회의에서 '혁신기업 국가대표 1000 종합금융지원방안'을 의결하고 2022년까지 1000개 이상을 선정키로 했다.

1회차에서는 신산업, 소재ㆍ부품ㆍ장비 분야 등에서 32곳이 선정됐다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr