쿠팡, 코리아세일페스타 참여…"지역경제 활성화 힘 보탠다"

해양수산부, 제주특별자치도 경제통상진흥원 등 손잡고 다양한 상생 기획전 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 소상공인을 지원하고 지역경제 활성화에 힘을 보태기 위해 '2020 코리아세일페스타'에 참여한다고 6일 밝혔다. 15일까지 진행되는 코리아세일페스타 기간 동안 쿠팡은 중소상공인과 지역 농어민들이 판매하는 우수 상품을 한곳에 모은 다양한 상생 기획전을 선보인다.

우선 이 기간 동안 해양수산부와 함께 신선한 지역 해산물을 로켓배송으로 받아 볼 수 있는 '코리아 수산페스타'를 진행한다. 다시마, 미역부터 제철 해산물인 생굴, 오징어, 문어, 새우까지 현지의 신선함을 담은 해산물들을 전국에서 새벽배송 또는 익일배송으로 간편하게 받아볼 수 있다. 행사기간 동안 전상품 20% 할인쿠폰 혜택도 주어진다.

또 제주특별자치도 경제통상진흥원과 손잡고 제주도 특산물, 제주지역 가공 상품을 할인된 가격에 판매하는 '제주의 신선함을 한곳에' 기획전도 연다. 제주도 현지에서 생산된 귤부터 제주 고등어, 제주당근 주스, 우도 땅콩 초코파이 등 인기 상품을 손쉽게 만나볼 수 있다. 우리 농산물의 우수함을 알리기 위한 행사도 진행된다. 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사와 함께 진행하는 '농식품 우수상품 모음전'에선 전국 165개 지역 농공상기업의 300여 개 우수 제품을 구매할 수 있다.

쿠팡 관계자는 "코리아세일페스타 기간 동안 중소상공인과 지역업체의 상품들이 더 많은 고객과 만날 수 있도록 적극적으로 돕겠다"며 "앞으로도 어려움을 겪고 있는 지역 중소상공인들의 버팀목이 되기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr