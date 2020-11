차바이오텍, 면역세포치료제 임상1상 첫 환자투여

[아시아경제 조현의 기자] 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 350 등락률 -1.90% 거래량 122,529 전일가 18,450 2020.11.06 09:32 장중(20분지연) 관련기사 차바이오텍, 퇴행성디스크 세포치료제 임상 1/2a상 첫 환자투여디오스텍, 매각위한 투자안내서 배포… 11월 임총서 신규 경영진 선임차바이오텍 "면역세포치료제 美 FDA서 희귀의약품 지정" close 은 면역세포치료제 ‘CBT101’의 국내 임상 1상 첫 환자 투여를 완료했다고 6일 밝혔다.

분당차병원에서 진행되는 이번 1상 임상시험은 고형암 환자를 대상으로 CBT101의 안전성과 내약성을 평가한다. 최대 투여용량과 임상 2상 권장용량을 결정하고 약물의 면역작용과 종양 재발에 미치는 영향 등에 대해서도 관찰한다.

CBT101은 환자 본인의 혈액에서 선천적 면역력에 중요한 역할을 하는 NK세포를 추출한 뒤 체외에서 증식시켜 제조한 면역세포치료제다. 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 350 등락률 -1.90% 거래량 122,529 전일가 18,450 2020.11.06 09:32 장중(20분지연) 관련기사 차바이오텍, 퇴행성디스크 세포치료제 임상 1/2a상 첫 환자투여디오스텍, 매각위한 투자안내서 배포… 11월 임총서 신규 경영진 선임차바이오텍 "면역세포치료제 美 FDA서 희귀의약품 지정" close 은 “자사의 독자적인 세포배양 기술이 적용돼 NK세포의 증식력을 약 2000배 높이고 5~10% 수준인 NK세포 활성도를 90%까지 향상시킴으로써 항암효과를 크게 강화했다”고 설명했다.

앞서 CBT101은 지난 9월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 악성 신경교종 희귀의약품으로 지정받았다. 희귀의약품으로 지정된 치료제는 세금감면, 시판허가 승인 후 7년간 독점권 인정 등 다양한 혜택을 받으며 임상부터 상용화까지 걸리는 시간을 대폭 단축할 수 있다. 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 350 등락률 -1.90% 거래량 122,529 전일가 18,450 2020.11.06 09:32 장중(20분지연) 관련기사 차바이오텍, 퇴행성디스크 세포치료제 임상 1/2a상 첫 환자투여디오스텍, 매각위한 투자안내서 배포… 11월 임총서 신규 경영진 선임차바이오텍 "면역세포치료제 美 FDA서 희귀의약품 지정" close 은 신속한 임상 진행에 따른 제품의 상용화를 통해 미국을 포함한 세계 시장 진출을 앞당길 계획이다.

오상훈 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 350 등락률 -1.90% 거래량 122,529 전일가 18,450 2020.11.06 09:32 장중(20분지연) 관련기사 차바이오텍, 퇴행성디스크 세포치료제 임상 1/2a상 첫 환자투여디오스텍, 매각위한 투자안내서 배포… 11월 임총서 신규 경영진 선임차바이오텍 "면역세포치료제 美 FDA서 희귀의약품 지정" close 대표는 “CBT101은 다양한 고형암종 대상 연구와 관련 기술에 대한 특허로 경쟁력을 갖췄다”며 “신속한 임상 진행을 통해 상용화를 가속하는데 최선을 다하겠다”고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr