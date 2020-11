KT, 3분기 영업익 2924억..전년比 6.4%↓(상보)

[아시아경제 구채은 기자] KT가 올 3분기 연결기준 영업이익이 2924억원으로 전년대비 6.4% 줄었다고 6일 공시했다.

매출액은 6조12억원으로 전년 동기 대비 3.4% 감소했고 당기순이익은 2301억원으로 7.9% 증가했다. 이번 분기 전체 매출은 코로나19로 단말과 그룹사 매출이 줄면서 전년동기 대비 감소했지만 무선, IPTV와 인공지능(AI) 등 B2B 사업이 성장하면서 서비스 매출은 전년 대비 0.8% 성장했다.

임금단체협상 타결로 인건비가 늘어 영업이익은 전년 동기 대비 6.4% 하락했다. KT 별도 기준 3분기 영업이익은 4.6% 늘었다.

일부 그룹사 매출은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향을 받았다. 여행과 소비 축소로 BC카드 매출은 전년 동기 대비 0.6% 감소하고 호텔 사업을 영위하는 에스테이트 매출은 전년 동기 대비 39.4% 줄었다. 콘텐츠 자회사 매출은 T커머스와 광고 사업 등이 호조를 보이며 8.6% 증가했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr