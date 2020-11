마포구, 저장강박 독거노인에 새 인생 선물

단순 민원 확인 차 방문한 집에서 9톤 분량 잡동사니 쓰레기 발견 수차례 설득 끝 청소 및 방역 작업 진행…건강관리, 집수리 서비스 연계

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균) 무엇이든 상담창구가 단순한 민원을 그냥 지나치지 않고 한 노인의 일상을 바꾸고 새 삶을 선물해 화제다.

지난 달 마포구 용강동주민센터의 무엇이든 상담창구에 자기 집 현관문의 깨진 유리를 보수해 줄 수 있냐는 한 노인의 문의가 접수됐다.

해당 가정을 방문한 복지플래너는 집 내외부에 몇 년간 모은 것인지 가늠하기 힘들만큼 많이 쌓여있는 잡동사니를 목격했다.

노인은 홀로 지내며 수년간 잡동사니와 쓰레기 등을 집 안과 외부, 골목 등에 모아 오던 상태였다. 60년 가까이 된 노후 주택에 홀로 거주하던 노인이 모아온 잡동사니의 양은 무려 9톤에 달했다.

주민센터 측은 즉시 사례관리 회의를 진행한 뒤 집 안을 비우고 청소 및 방역 작업을 실시해야 한다는 판단 아래 노인을 설득하는 일에 매달렸다.

그러나 저장강박 증세가 있는 노인은 쓰레기 수거 계획에 강력히 반발했다. 수차례 진행한 설득작업 결과 결국 이웃 주민의 도움으로 수거 허락을 받아 냈다.

지난 28일 마포구는 청소인력 14명을 투입해 집 안에 산더미처럼 쌓인 쓰레기를 수거하기 시작했다. 널빤지, 폐가전, 폐플라스틱 등 잡동사니와 쓰레기로 가득 찼던 집은 온 종일 작업을 진행한 후에야 빈 공간을 조금씩 드러냈다.

현재 현장은 방대한 작업량 때문에 일부 공간에 대해 우선 수거, 청소 및 소독작업을 완료하고 노인의 건강에 이상이 없도록 조치한 상태다.

노인은 사실상 가족 및 친척으로부터 실질적인 돌봄을 받지 못하는 상태로 건강검진 결과 신체기능이 약화되어 거동이 매우 불편한 상태였고 안과·치과질환, 저장강박, 치매의심 증상 등이 발견됐다.

이에 따라 마포구는 노인을 집중 사례관리 대상자로 선정해 지속적인 모니터링을 실시하고 정신건강전문기관을 통한 상담 및 치료 연계 조치를 실시할 계획이다.

또, 구에서 추진하는 홈케어주치의 사업을 통해 빠른 시일 내에 집수리 또한 진행해 보다 쾌적한 환경에서 거주할 수 있도록 한다는 방침이다.

유동균 마포구청장은 “민원인의 단순한 상담을 들어주는데 그치지 않고 적극적으로 일을 처리한 결과 소외된 이웃의 삶을 바꿔놓게 됐다”며 “앞으로도 주민 여러분의 작은 요구사항이라도 면밀히 살피는 행정을 하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr