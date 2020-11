[아시아경제 임철영 기자] ◇ 실장급 ▲기획조정실장 김완중 ▲대변인 최영삼 ◇ 국장급 ▲국제안보대사 이충면 ▲의전기획관 윤성미

