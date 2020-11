"턱 낮추고, 횡단보도 만들고" … 한강공원 보행불편 152건 개선완료

서울시, 보행환경 개선 총 152건 확인·조치

자전거도로-보행로 구분 5.3㎞ 구간 설치

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 한강사업본부는 한강공원을 이용하는 보행자의 안전을 위해 올해 152건의 불편사항에 대한 조치를 완료했다고 5일 밝혔다.

시는 한강공원을 찾는 시민들이 더 안전하고 편리하게 공원을 이용할 수 있도록 매년 한강공원 보행환경 개선을 위한 전수조사를 실시하고 있다.

올해는 지난 5월부터 7월까지 자원봉사자와 직원이 합동으로 현장을 직접 걸으며 보행에 지장이 될 수 있는 요인들을 파악했고, 총 152건의 개선 필요사항을 확인했다.

이 중 장애물 제거나 청소 등 단순 조치사항을 제외하고 시설물에 대한 정비가 필요한 32건의 위험요인을 확인, 지난 10월 말 조치를 마쳤다. 세부적으로는 보행로 단절 구간 횡단보도 설치 19건, 끊어진 보행로 연결 6건, 도로 턱 낮춤 7건 등이다.

시는 또 한강공원 내 자전거 이용자가 꾸준히 증가함에 따라 안전사고를 줄이기 위해 보행로와 자전거도로의 분리 방법을 단선에서 복선으로 개선하고 위험 구간에는 안전봉을 설치하는 등 안전성 확보를 위한 조치를 진행중이다. 한강공원 자전거도로 중 보행로와 인접한 미분리 구간은 총 8.6㎞가 있었는데, 올해는 5.3㎞ 구간에 대한 조치를 마쳤고, 내년에는 3.3㎞에 대해 추가 조치할 예정이다.

신용목 서울시 한강사업본부장은 "한강공원을 이용하는 시민 여러분의 안전과 편의를 위해 앞으로도 매년 두 차례 보행환경 개선 전수조사를 실시할 계획"이라며 "한강공원이 건강하고 안전한 휴식공간이 될 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.

